Ece Seçkin’den Kıyafet Eleştirisine Dikkat Çeken Yanıt!

Ece Seçkin, sahne performansları kadar iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, son konserinde giydiği derin yırtmaçlı mor elbise ile sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinden gelen eleştirilere ise yanıt vermekte gecikmedi.

Derin Yırtmaçlı Elbisesi Olay Oldu

Son konserinde mor ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Ece Seçkin, sahneye yine iddialı bir giriş yaptı. Ancak bazı takipçileri bu kıyafeti eleştirmekten geri durmadı. Bir takipçisi yaptığı yorumda, “Edep sen ne kadar güzel bir şeysin. Evet, özgürlük laiklik de var. Bu, bize sunulurken, edebinizi unutun, açıklıkla çıplaklığı birbirine karıştırın dememiş. Orada amaç dövmeni mi göstermek miydi?” ifadelerini kullandı.

“Edep, Sen Ne Güzel Şeysin”

Bu yorum karşısında Ece Seçkin, sosyal medya üzerinden kısa ve net bir yanıt verdi: “Edep, sen ne güzel şeysin der susarım.” Bu cevabı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve pek çok kişi tarafından beğenildi.

“Çizgiyi Aştı Yorumları Midemi Bulandırıyor”

Ece Seçkin, sahne kostümleri nedeniyle daha önce de eleştirilmişti. Bu eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, “Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni destekliyorum… ‘Çizgiyi aştı’ yorumları, midem bulandı” sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştu.

Babası da Kıyafetlerine Yorum Yapıyor

Diğer yandan Ece Seçkin, ailesinden de zaman zaman benzer tepkiler aldığını paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, babasının bazı elbiselerinden rahatsız olduğunu şu sözlerle dile getirmişti: “Babam hâlâ bugün sosyal medya hesabımda yayınladığım dekolteli bir fotoğrafıma arayıp, tepki gösteriyor. ‘Ne kadar güzel olursa olsun bunu giymemeliydin’ diyor.”

Ece Seçkin ise sahne tarzından ödün vermeye niyetli görünmüyor. Kıyafet tercihlerinin arkasında durmaya devam edeceğini her fırsatta vurguluyor.