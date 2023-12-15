Ece Seçkin spor yaparken görüntüsünü paylaştı, sosyal medya karıştı!

Hadise ile polemik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen şarkıcı Ece Seçkin, spor salonundan paylaşım yaptı

Ece Seçkin spor yaparken görüntüsünü paylaştı, sosyal medya karıştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-12-2023 09:45

Son dönemde Hadise ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Ece Seçkin'in yaptığı son paylaşım sosyal medyada ilgi gördü. Hadise'yle aynı mekanda sahne alan Ece Seçkin, Hadise'nin "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" sözlerine sert tepki vermişti. Güzel şarkıcı, “Bebeler her b*ku biliyorlar, boşuna yapıcan bize lolo” diyerek Hadise'ye seslenmişti.

Yaşanan bu olayla gündeme gelen Ece Seçkin bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Spor salonundan bir video paylaşan Seçkin'in görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı. Bazı Instagram kullanıcıları Ece Seçkin'in formda görüntüsüne övgüler dizerken bazı kullanıcılar ise eleştirel yorumlarda bulundu.

İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı:

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