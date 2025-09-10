Ece Seçkin: “4 Yıldır Taciz Ediliyorum”

Ece Seçkin Taciz Şoku Yaşıyor

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme geldi. Seçkin, yaklaşık dört yıldır kendisini ve çevresini taciz eden bir kişinin hayatlarını kâbusa çevirdiğini söyledi. Şarkıcı, söz konusu kişinin yalnızca kendisine değil, eşi Çağrı Terlemez’e de ölüm tehditleri gönderdiğini ifade etti.

Ölüm Tehditleri Gündeme Geldi

Ece Seçkin’in açıklamasına göre şahıs, uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerini sürdürdü. Hatta Çağrı Terlemez’in iş çıkışı bir kafede saatlerce beklediğini belirtti. Şüphelinin eşine “Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim” şeklinde mesajlar attığını aktaran Seçkin, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Hukuki Süreçte Çaresizlik

Seçkin, şahsın şizofreni hastası olduğunu öne sürdü. Defalarca uzaklaştırma kararı almasına rağmen, şahsın kilometrelerce yol kat ederek farklı numaralar üzerinden tehditlere devam ettiğini dile getirdi. Şarkıcı, polisin görevini yaptığını ancak yasal sürecin yetersiz kaldığını vurguladı. Şahsın kısa süre içinde serbest bırakılma ihtimali üzerine endişelerini dile getirdi.

Adalet Bakanlığı’na Çağrı

Seçkin, paylaşımında Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na seslenerek yardım talebinde bulundu. Ünlü şarkıcı, “Bu şahsın serbest bırakılmasına izin vermeyin. Hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için kontrol altına alınması gerekiyor” dedi. Açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.