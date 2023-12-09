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Ece Ronay'dan kalça isyanı: Şikayetçi olacağım

Fenomen Ece Ronay, kalçasına uygulandığı iddia edilen photoshop düzenlemesi için sert tepki gösterdi ve "O pörsük kalça benim değil" diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Aynı zamanda, kısmetinin kapanacağı endişesini paylaştı.

Ece Ronay'dan kalça isyanı: Şikayetçi olacağım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-12-2023 12:21

Güzellik merkezlerine yönelik saldırılarla gündeme gelen fenomen Ece Ronay, kendisine yöneltilen suçlamalara değil, kalçasına yapılan photoshop düzenlemesine tepki gösterdi. "O pörsük kalça benim değil" diyen Ronay, bu durumun kısmetinin kapanmasına neden olacağından endişe duydu.

Mehmet Ali Erbil'in klibinde taciz iddiaları ve eşiyle yaşadığı tehdit ve darp olaylarıyla bilinen güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, bu kez bir haber sitesinin kalçasına yapılan photoshop düzenlemesine takıldı.

Ronay, konuyla ilgili şu tepkiyi gösterdi:

"Siz, artık photoshop fotoğraflarla kısmetimi de bırakmadınız. Bu saatten sonra beni açıp göstermeden nasıl onun ben olmadığını kanıtlayabilirim ki? Aşk hayatımı bile bitirdiniz."

Haberin Videosu : Ece Ronay'dan kalça isyanı: Şikayetçi olacağım
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