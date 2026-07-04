Ece İrtem'in Adli Tıp Ön Raporu Çıktı: "Kalp Krizi Belirlendi Kesin Sonuç İçin Gözler Nihai Raporda!"

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle hafızalara kazınan 35 yaşındaki genç oyuncu Ece İrtem'in 15 Haziran'da İstanbul Kadıköy'deki evinde trajik bir şekilde yaşamını yitirmesi tüm sanat camiasında ve internet dünyasında derin bir çalkantı yaratmıştı. Memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan güzel oyuncunun sır dolu vefatının ardından adli makamlarca yürütülen soruşturmada çok önemli bir viraj dönüldü.

Magazin ve tıp dünyasının günlerdir merakla beklediği Adli Tıp Kurumu ön raporu nihayet ortaya çıktı ve ölümün ardındaki ilk somut tıbbi veri kayıtlara geçti.

İlk Teşhis Belirlendi: Kalp Krizi!

Milliyet'in aktardığı son dakika bilgilerine göre; uzmanlar tarafından yapılan ilk makroskobik değerlendirmeler neticesinde Ece İrtem'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği rapor edildi. Ancak tıp otoriteleri ve adli tıp uzmanları bu tespitin bir ön rapor niteliği taşıdığını, kesin ölüm nedeninin laboratuvarda yürütülen kapsamlı doku, kan ve toksikoloji incelemelerinin ardından hazırlanacak olan nihai adli tıp raporuyla yüzde yüz netlik kazanacağını vurguladı.

Anneden Acı İtiraf

Soruşturma dosyasında yer alan ifadeler de davanın seyrine dair flaş detayları gözler önüne seriyor. Acılı anne Nuriye İrtem'in emniyette verdiği resmi ifadesinde kızının ruhsal durumuna ve yaşam tarzına dair dikkat çeken şu cümleleri kurduğu öğrenilmişti:

"Kızım son dönemde çok fazla alkol tüketiyordu bunun yanı sıra doktor kontrolünde ağır antidepresan ilaçları kullanmaktaydı."

Bu ifade adli tıp uzmanlarının toksikoloji raporu üzerindeki mesaisini daha da derinleştirmesine neden oldu.

Avukattan Şok Tayland Ve Maymun Isırığı Dilekçesi!

Ece İrtem'in ölümündeki gizem perdesini aralamak isteyen aile avukatı Uğur Gökkoyun ise dosyaya ezber bozan, sıra dışı bir iddia ekledi. Genç oyuncunun vefatından kısa bir süre önce gerçekleştirdiği Tayland seyahatine dikkat çeken Avukat Gökkoyun savcılığa sunduğu resmi dilekçede şu çarpıcı uyarılarda bulundu:

"Müvekkilim Ece İrtem, Tayland gezisi esnasında vahşi bir maymun tarafından ısırılmıştır. Tıbbi araştırmalarımıza göre, maymun ısırıklarının vücutta gizli bir enfeksiyona, kan zehirlenmesine (sepsis) ve buna bağlı ani ölümcül neticelere yol açabileceği bilinmektedir. Bu hayati hususun da değerlendirilmesini otopside enfeksiyon parametrelerinin bu doğrultuda detaylıca taranmasını talep ediyoruz."

Sosyal medyada ve X (Twitter) dünyasında bir anda Trend Topic (TT) olan bu flaş gelişmeler sanatçının hayranlarını bir kez daha yasa boğdu. Instagram üzerinden ünlü oyuncunun fotoğraflarına yorum yağdıran dijital dünya kullanıcıları; "Tayland’daki o detay çok ürkütücü, adli tıp nihai raporu gerçeği ortaya çıkaracaktır", "Mekanın cenneti olsun Işıl seni unutmayacağız" sözleriyle taziye ve şaşkınlık mesajları paylaştı. Sır perdesinin tamamen aralanması için şimdi tüm gözler adli tıp laboratuvarlarından gelecek nihai karara çevrilmiş durumda.