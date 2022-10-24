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Gecce Magazin Haberleri

Ece Erken'i kızdıran yorum: "Baydınız be!"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla sarsılan Ece Erken, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin "Giden gidene, hayat devam ediyor" şeklindeki yorumuna karşılık verdi: "Baydınız be!"

Ece Erken'i kızdıran yorum:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2022 10:38

Sunucu Ece Erken'in (44), 2021'de Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), ocak 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
 

"YETER!"

Eşinin vefatının ardından reddi miras yaptığını açıklayan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan silen Erken, son paylaşımına bir takipçisinin "Giden gidene, hayat devam ediyor" yorumuna şu yanıtı verdi:

"Ya ilk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor ama bana yakışmayacağı için, sizi rencide etmemek için yazmıyorum. Gerçekten yeter, baydınız be!"

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