Ece Erken'i kızdıran yorum: "Baydınız be!"

Sunucu Ece Erken'in (44), 2021'de Bodrum'da nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), ocak 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.



"YETER!"

Eşinin vefatının ardından reddi miras yaptığını açıklayan ve 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını da sosyal medyadan silen Erken, son paylaşımına bir takipçisinin "Giden gidene, hayat devam ediyor" yorumuna şu yanıtı verdi:

"Ya ilk kez bu kadar kaba olmak içimden geliyor ama bana yakışmayacağı için, sizi rencide etmemek için yazmıyorum. Gerçekten yeter, baydınız be!"