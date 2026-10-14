Sihirli Annem'in Çilek'i küt saçlarıyla büyüledi! Zeynep Özkaya'nın Son Haline Çok Şaşıracaksınız!

Bir dönemin sevilen çocuk oyuncularından Zeynep Özkaya, yıllar sonra yaptığı imaj değişikliğiyle yeniden gündemde. “Sihirli Annem” dizisinde hayat verdiği Çilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, uzun saçlarını kestirerek farklı bir görünüm kazandı. Yeni saç modelini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Özkaya'nın değişimi kısa sürede dikkat çekti. Üstelik bu tercih, oyuncunun saçlarını ilk kez küt kestirmesi bakımından da ayrı bir önem taşıyor.

Zeynep Özkaya İlk Kez Küt Saç Modelini Denedi

Uzun saçlarıyla görmeye alıştığımız Zeynep Özkaya, bu kez makasın karşısına geçerek alışılmış görünümünün dışına çıktı. Küt saç modelini tercih eden oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımında, “İlk defa saçımı küt kestirdimm!! Nasıl olmuş yorumlara bekleniyorsunuz” ifadelerini kullanan Özkaya, değişimi hakkında takipçilerinin de fikrini almak istedi.

Oyuncunun yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Takipçilerinden gelen yorumlarda saç kesimini beğenenler öne çıktı. Özkaya'nın yüz hatlarını belirginleştiren yeni modeli, yıllardır tanıdığımız görünümünden farklı bir tarz ortaya koydu.

Saç Dökülmesiyle İlgili Deneyimini de Paylaştı

Zeynep Özkaya'nın değişimi, yalnızca yeni saç modeliyle sınırlı kalmadı. Oyuncu, paylaşımında saçlarının son iki yıldaki durumuna da değindi. Gür saç görünümünü yeniden kazanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkaya, yoğun saç dökülmesi yaşadığını belirtti.

Özkaya, benzer bir sorun yaşayan takipçilerine doktor kontrolünü ihmal etmemeleri yönünde tavsiyede bulundu. Saç dökülmesinin nedenini anlamak için gerekli değerlendirmelerin yapılmasının önemine dikkat çeken oyuncu, saç bakımında doğru ürünlerin ve düzenli kesimin de kendi deneyimindeki yerini anlattı.

Çilek Olarak Hafızalara Kazınmıştı

Zeynep Özkaya denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk olarak “Sihirli Annem” dizisindeki Çilek karakteri geliyor. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen oyuncu, dizinin yıllar boyunca hatırlanan karakterlerinden birine hayat verdi. Aradan geçen zamana rağmen Çilek karakteriyle anılmaya devam eden Özkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle buluşuyor.

Uzun saçlarından küt kesime geçiş yapan Özkaya'nın yeni görünümü, hayranlarına da yıllar içindeki değişimini yeniden hatırlattı.