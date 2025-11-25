Ece Erken’den Sert Tepki: “Hayatımdan 2 Yıl Çaldın, Hakkım Helal Değil”

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ismini vermediği bir diş hekimine yönelik sert tepki gösterdi. Erken, yaşadığı diş tedavisi mağduriyetini dile getirirken, hekime hitaben, "Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana," diyerek isyan etti.

Yaşadığı Mağduriyete Tepki Gösterdi

Ece Erken, söz konusu diş hekimini "maalesef hayatımın hatalarından biri" sözleriyle nitelendirdi. Erken, hekimin sosyal medyada başka meslektaşlarının yaptığı diş işlemlerini eleştiren videolar çekmesine de isyan etti.

Erken, hekimin bu tür eleştirel videolarının yarım milyon civarında izlenmesine şaşırdığını ifade etti. Sunucu, paylaşımında başka insanların da canının yanmasından endişe ettiğini belirtti. Erken, bu tür durumlar karşısında "Herkes doktor olmamalı," yorumunu yaptı.

“Henüz Benim Ağrılarım Geçmemişken…”

Ünlü sunucu, yaşadığı diş ağrıları ve tedavi sürecindeki sorunlar nedeniyle hekime olan tepkisini açıkça dile getirdi. Ece Erken, hekime yönelik paylaştığı ifadelerde şunları söyledi:

"Maalesef hayatımın hatalarından biri olan, dişimi yaptırdığım hekimin keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların, başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıp eleştiriyor. Videolar çekiyor ve yarım milyon izlenmesi var. Daha kaç kişinin canı yanacak… Herkes doktor olmamalı. Hayatımdan en az 2 yıl çaldın, hakkım helal değil sana. Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptıklarını konuşuyorsun, henüz benim ağrılarım geçmemişken…"