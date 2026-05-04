Ece Erken’den Komşularına Sert Tepki: "Ahlaksızlar, Sizi Kameralardan Bulacağım!"

Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla oturduğu apartmandaki komşularına ateş püskürdü. Oğlu Eymen’in oyuncak arabasının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce parçalandığını gören Erken, yaşanan duruma sert sözlerle tepki gösterdi.

"Sabah Sabah Sinirimi Zıplattılar"

2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen’in üzerine titreyen Ece Erken, kırılan oyuncağın görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Oyuncağın direksiyonunun koptuğunu ve parçalandığını gören ünlü sunucu, apartman sakinlerine şu sözlerle sitem etti:

"Bunu kim yaptıysa artık terbiyesizlik, ahlaksızlık. Direksiyonu falan kırmışlar. Çocukluk ayrı bir şey ama ana, baba olmak ayrı bir şey. Apartmanda kim yaşıyorsa kendi üzerine alınsın. Gerçekten bir geri zekalısın. Bu nasıl bir çocuk yetiştirmek ya?"

"Ebeveyn Olarak Gel Sen Özür Dile"

Ece Erken, sorunun çocuklarda değil, onları yetiştiren ailelerde olduğunu vurgulayarak tepkisini sürdürdü. Kameralara bakmadan önce ilgili kişinin gelip özür dilemesi gerektiğini belirten ünlü isim, sert açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kameralara baktırıp öğrenmeden evvel gel bir ebeveyn olarak sen özür dile. Çocuklara suç bulmayalım, çocukları böyle yetiştiren ailelerde suç bulalım. Bir de orta yere atıp gidilmiş. Siz nasıl insanlarsınız ya? Kameralardan nasılsa seni bulacağım."

Kameralar İncelenecek

Oğlunun oyuncağına verilen zarar sonrası oldukça öfkelendiği görülen Erken, bu durumun bir "özrü" olmayacağını belirterek komşularına adeta meydan okudu. Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede magazin gündemine otururken, takipçilerinden de destek mesajları gecikmedi.