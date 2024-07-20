Ece Erken'den dikkat çeken tatil paylaşımları: "Hayat Çok Kısa"

Ünlü sunucu Ece Erken, çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflarla Instagram'da dikkat çekti. Bikinili pozlarını sosyal medya hesabında yayımlayan Erken, paylaşımlarının altına yazdığı yorumla takipçilerine seslendi: "Bir şey diyeyim mi? Hayat çok kısa :) Akışta kal diyeceğim ama ben kontrol manyağıyım, sizi bilemem ben akışta kalamıyorum."

Erken'in bu samimi ve esprili yorumu, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Güzel sunucunun hayranları, hem tatil pozlarına hem de yazdığı mesaja övgüler yağdırdı. Ece Erken'in tatil keyfi ve sosyal medyada paylaştığı eğlenceli anları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.