Ece Erken zayıflamasını sağlayan formülü açıkladı

Ünlü sunucu Ece Erken, bir dönem aldığı kilolar ve verdiği mücadeleyle yeniden gündemde. 2015 yılında oğlu Eymen’i dünyaya getiren Erken, hamilelik sürecinde tam 35 kilo almıştı. Sunuculuğunu yaptığı programda kilo verme sürecini anlatan Ece Erken, hem annelik deneyimini hem de formunu nasıl geri kazandığını paylaştı.

“Kim Bu Ünlü?” Diyorlardı

Hamilelik döneminde aldığı kilolar nedeniyle magazin dünyasında eleştirilere maruz kalan Erken, “Fotoğrafımı koyup ‘kim bu ünlü?’ diye tıklatıyorlardı. Kendimi tanıyamıyordum,” diyerek o dönemi hatırlattı. Ancak pes etmeyen ünlü sunucu, kararlı bir şekilde kilo verme sürecine odaklandı.

Süt ve Yeşillik Diyeti

Kilo verme sürecinde sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Erken, “Kendi formülümü buldum. Süt vermek metabolizmayı hızlandırıyor ve kesinlikle yeşillik yemek işe yarıyor. Su ve salatayla 6-7 ayda eski halime döndüm. ‘Evrim geçirdi’ diyenler bile oldu,” ifadelerini kullandı.

Zorlu Bir Hukuk Süreci

Ece Erken’in Serkan Uçar ile olan evliliği 2015 yılında sona ermişti. Mahkeme, oğulları Eymen’in velayetini anneye verirken, Uçar’ın nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetmişti. Ancak Erken, Serkan Uçar’ın nafaka ödemediğini ve oğluyla ilgilenmediğini iddia ederek, zorlu bir hukuk mücadelesi verdiğini de dile getirdi.