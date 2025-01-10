Ece Erken zayıflamasını sağlayan formülü açıkladı

Ece Erken’den Anne Olmanın Zorlukları ve Formda Kalma Sırları: “Süt ve Yeşillik Mucizesi!”

Ece Erken zayıflamasını sağlayan formülü açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2025 12:12

Ünlü sunucu Ece Erken, bir dönem aldığı kilolar ve verdiği mücadeleyle yeniden gündemde. 2015 yılında oğlu Eymen’i dünyaya getiren Erken, hamilelik sürecinde tam 35 kilo almıştı. Sunuculuğunu yaptığı programda kilo verme sürecini anlatan Ece Erken, hem annelik deneyimini hem de formunu nasıl geri kazandığını paylaştı.

“Kim Bu Ünlü?” Diyorlardı

Hamilelik döneminde aldığı kilolar nedeniyle magazin dünyasında eleştirilere maruz kalan Erken, “Fotoğrafımı koyup ‘kim bu ünlü?’ diye tıklatıyorlardı. Kendimi tanıyamıyordum,” diyerek o dönemi hatırlattı. Ancak pes etmeyen ünlü sunucu, kararlı bir şekilde kilo verme sürecine odaklandı.

Süt ve Yeşillik Diyeti

Kilo verme sürecinde sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Erken, “Kendi formülümü buldum. Süt vermek metabolizmayı hızlandırıyor ve kesinlikle yeşillik yemek işe yarıyor. Su ve salatayla 6-7 ayda eski halime döndüm. ‘Evrim geçirdi’ diyenler bile oldu,” ifadelerini kullandı.

Zorlu Bir Hukuk Süreci

Ece Erken’in Serkan Uçar ile olan evliliği 2015 yılında sona ermişti. Mahkeme, oğulları Eymen’in velayetini anneye verirken, Uçar’ın nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetmişti. Ancak Erken, Serkan Uçar’ın nafaka ödemediğini ve oğluyla ilgilenmediğini iddia ederek, zorlu bir hukuk mücadelesi verdiğini de dile getirdi.

Benzer Haberler
Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrıldı: Sürpriz evlilik hayali sona erdi Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan ayrıldı: Sürpriz evlilik hayali sona erdi
“Kızıl Goncalar” dizisindeki türban sahnesi tartışma yarattı: Yapım şirketinden açıklama geldi “Kızıl Goncalar” dizisindeki türban sahnesi tartışma yarattı: Yapım şirketinden açıklama geldi
Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."
Gupse Özay ve Barış Arduç’tan yeni yatırım: Hayallerindeki evin sahibi oldular! Gupse Özay ve Barış Arduç’tan yeni yatırım: Hayallerindeki evin sahibi oldular!
Mauro Icardi'nin yeni aşkı olay oldu: Demet Akalın'dan yine gündem yaratan yorum! Mauro Icardi'nin yeni aşkı olay oldu: Demet Akalın'dan yine gündem yaratan yorum!
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var! Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
ÇOK OKUNANLAR
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
  • 10-01-2025 10:52

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler
  • 09-01-2025 10:58

Ortalık fena karıştı! Farah Zeynep Abdullah'tan Bergüzar Korel'i hedef alan sözler

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış:
  • 10-01-2025 13:27

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!
  • 09-01-2025 10:47

Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkındaki iddialar ortalığı karıştırdı! Söz konusu iddialara yalanlama geldi!

Gonca Vuslateri metrodan seslendi:
  • 06-01-2025 10:14

Gonca Vuslateri metrodan seslendi: "Gizlice fotoğrafımı çekenler..."