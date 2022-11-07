Ece Erken mahkemede isyan etti! Sanıkların tavırları ünlü ismi çıldırttı
Beşiktaş’ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında ifade veren eşi Ece Erken, "Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş, yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Benim kocam öldü, ben eksiğim, ben kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" dedi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2022 14:07
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Bakırköy'de 27 Ocak'ta, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılamanın bugünkü duruşmasında, eşi Ece Erken de ifade verdi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 7 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Ayrıca duruşmaya vbzı tutuksuz sanıklar ile Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ve taraf avukatları katıldı.
Ece Erken savunmasında, "Eşim olay günü evden çıkarken, bir takım müvekkil görüşmeleri de olacağını söylemişti. O gün tehdit edildiğiyle alakalı da konuşmuştuk. Bana isim söylemedi ancak, bir alacak verecek durumunun olduğunu söyledi. Kendisi balık restoranındayken telefonla konuştuk. Bana Fikret Orman'ın yanından ayrıldığını ve bir kaç gazeteciyle oturduğunu söylemişti. Aradığımda çok neşeliydi.
Daha sonra şoförümüz Murat beni aradı, 'Yenge biz vurulduk. Ağabeyim başka hastanede, ben başka hastanedeyim' dedi. Gittiğimde eşimin öldüğünü öğrendim.