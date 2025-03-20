Ece Erken de Dolandırıldı: “Kredi Kartım Kopyalandı, 16 Bin TL Çekildi”

Son dönemde kredi kartı üzerinden yaşanan dolandırıcılık olayları artarken, ünlü oyuncu Alperen Duymaz ve sunucu Ece Erken de mağdur olan isimler arasında yer aldı. Alperen Duymaz, dizi setinde yaşadığı olayla gündeme gelirken, Ece Erken ise canlı yayında yaşadığı benzer mağduriyeti paylaştı.

Alperen Duymaz'ın Dizi Setinde Şok

Alperen Duymaz, bir dizi seti sırasında kuryelerin sayısının arttığını fark etti. Yapılan incelemelerde, oyuncunun adına tam 14 kez yemek siparişi verildiği ve kişisel bilgilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Şok geçiren ünlü oyuncu hemen harekete geçerek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Ece Erken de Kredi Kartı Mağduru Oldu

Bu konuyla ilgili TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında açıklamalarda bulunan sunucu Ece Erken, kendisinin de kredi kartı dolandırıcılığına uğradığını belirtti. Erken, “Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi” ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in Çekilen Parayı Açıkladığı Açıklaması

Ece Erken, dolandırıcılıkla ilgili şu sözleri paylaştı: “İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.”