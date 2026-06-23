Manifest'in Yıldızı Sueda Uluca 26 Saatlik Ekran Süresiyle Şoke Oldu!

Son dönemin hit parçalarıyla listeleri altüst eden ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan popüler müzik grubu Manifest'in başarılı üyelerinden Sueda Uluca, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli ve şaşkınlık dolu paylaşımla takipçilerini güldürdü. Akıllı telefonunun haftalık veya günlük ekran süresi raporunu kontrol eden genç müzisyen, karşılaştığı bilim kurgu filmlerini aratmayan veri karşısında gözlerine inanamadı.

Son dönemin popüler müzik grubu Manifest'in üyelerinden Sueda Uluca ekran süresini kontrol etti.

Günün 24 Saatini Aşan Ekran Süresi!

Sueda Uluca, ekran süresini kontrol etti.



“26 saat... Allah Allah... Bir şeyi açık bırakmışımdır herhalde.” pic.twitter.com/qh5apJzeks — Onedio (@onedio) June 22, 2026

Bir günün 24 saat olduğu dünyamızda telefonunun raporunda tam 26 saatlik bir kullanım süresi gören Sueda Uluca bu imkansız istatistiği paylaştı. Durumun mantıklı bir açıklamasını aramaya çalışan ünlü şarkıcı, şaşkınlığını şu esprili sözlerle dile getirdi:

"26 saat... Allah Allah... Bir şeyi açık bırakmışımdır herhalde."

Hayranlarından Esprili Yanıtlar Gecikmedi

Sueda Uluca'nın telefonda zaman bükmesi yaratan bu eğlenceli paylaşımı Manifest grubunun hayranları ve sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede espri konusu oldu. Takipçileri; "Manifest şarkıları arka planda o kadar çok çalıyor ki telefon bile mesaiye kalmış", "Sueda zamanı Manifest'lemiş", "Kesin arka planda bir oyun ya da klip açık kalmıştır" şeklinde binlerce esprili yorumda bulundu. Genç yıldızın dijital dünyanın bu tatlı azizliğine uğradığı anlar magazin dünyasında günün en neşeli paylaşımları arasında yerini aldı.