Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çiftinden aile pozu geldi!

Oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girdi ve 2022'nin Mart ayında kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. Şimdi ise çift, ikinci bebeklerinin doğumu için heyecanla gün sayıyor.

Mutlu bir birliktelik sürdüren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, kızları Zeynep ile birlikte çektikleri yeni fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Taner Ölmez'in "Aile" notuyla paylaştığı fotoğraflarda, eşi Ece Çeşmioğlu'nun hamileliğinin belirginleştiği gözlemlendi.