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Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çiftinden aile pozu geldi!

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çifti, 2022 yılında kızları Zeynep'i kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Şimdi ise çift, ikinci kez ebeveyn olmanın heyecanını yaşıyor. Taner Ölmez, eşi ve kızıyla birlikte çekilen yeni fotoğraflarını "Aile" notuyla paylaştı.

Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çiftinden aile pozu geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2023 15:27

Oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 28 Haziran 2021'de dünyaevine girdi ve 2022'nin Mart ayında kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. Şimdi ise çift, ikinci bebeklerinin doğumu için heyecanla gün sayıyor.

Mutlu bir birliktelik sürdüren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, kızları Zeynep ile birlikte çektikleri yeni fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

 

Taner Ölmez'in "Aile" notuyla paylaştığı fotoğraflarda, eşi Ece Çeşmioğlu'nun hamileliğinin belirginleştiği gözlemlendi.