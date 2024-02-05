Ebru Yaşar’dan konserinde hayranlarına sürpriz!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen konserinde sevenleriyle buluştu. Sahne performansı ve özel repertuarıyla izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunan Yaşar, geceye damgasını vurdu. Konserde Pınar Kerimoğlu imzalı iki farklı kostüm giyen sanatçı, zarafetiyle adeta büyüledi.

Özel bir hazırlık sürecinin ardından piyasaya sürdüğü albümünden hayranlarına sürpriz yapan Ebru Yaşar, Siyam ile birlikte seslendirdikleri düetleri "Yoksun"u ilk kez sahnede seslendirdi. Sanatçının albümdeki bu şarkı, yoğun istek üzerine iki kez üst üste seslendirilirken, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, yeni şarkısı "Yoksun"un heyecanını paylaşarak, "Siyam ile çok güzel bir düet yaptık. Ben böyle yeni şeyler yapmayı seviyorum. Kendisi buraya geldi ve birlikte sahnede şarkıyı söyledik. Albümde bir şarkım eksik kaldı, onun yerini doldurmak için çalışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu.

Sanatçı aynı zamanda klip sektöründe yeni projeler üzerinde çalıştığını belirterek, "Klip sektöründe artık çok fazla şeyler yapılmıyor. Olabilenin en güzelini çıkarmaya çalışıyorum." dedi. Kendi şarkılarından ve sahnelerinden bahseden Ebru Yaşar, "Ben eğlenmediğim, ruha giremediğim, samimiyetsiz olan hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Ben içinde olacağım ve eğleneceğim. Önce eğleneceğim ki ondan sonra eğlendireceğim. Bunu çok iyi biliyorum ve farkındayım." ifadelerini kullandı.