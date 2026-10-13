Ebru Yaşar'dan Dev Konser Öncesi İddialı Sözler: "Türkiye'de Kurulan En Güzel Sahne Olacak!"

Ebru Yaşar 23-24 Ekim'deki Volkswagen Arena konserleri öncesi iddiasını ortaya koydu: "Türkiye'nin en güzel sahnesini kuracağız."

Ebru Yaşar'dan Dev Konser Öncesi İddialı Sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 14:16

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen hit şarkıları ve kendine has yorumuyla Türk müziğinin en başarılı kadın temsilcilerinden Ebru Yaşar Günay Restoran'ın yeni sezon açılışında sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen ve soruları içtenlikle yanıtlayan ünlü sanatçı hem önümüzdeki günlerde gerçekleşecek dev konser maratonunu duyurdu hem de özel yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu. 23-24 Ekim tarihlerinde Volkswagen Arena'da vereceği iki günlük dev konser serisi için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Yaşar sahne prodüksiyonuyla çıtayı arşa çıkaracağını ilan etti.

Senfoni Orkestralı Büyüleyici Görsel Şölen

Volkswagen Arena'da iki gece üst üste vereceği senfoni konseptli konserleri için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Ebru Yaşar müzikseverleri unutulmayacak bir görsel ve işitsel şölenin beklediğini müjdeledi. Dinleyicisine her zaman en kalitelisini sunmayı hedeflediğini belirten usta yorumcu hazırlanan dev prodüksiyonu şu sözlerle anlattı:

"Çok güzel sürprizler hazırlıyoruz. Dinleyicilerime layık şeyler yapmak istiyoruz. Türkiye'de kurulan en güzel sahnelerden birini kuracağız. Çok özel bir sahne hazırlıyoruz. Senfoni orkestrasına yakışır bir sahne olacak."

"Güzel Şarkılar Her Nesle Hitap Eder"

Yıllardır müzik dünyasındaki yerini koruyarak farklı kuşaklardan dinleyicilerin kalbine dokunmayı başaran Ebru Yaşar başarısının sırrına dair soruları da yanıtladı. "Güzel olan her şey her nesle hitap ediyor" diyerek zamansız eserlerin gücüne vurgu yapan sanatçı YouTube üzerinde hayata geçirdiği 6+1 projesinin de uzun soluklu bir miras olacağını düşündüğünü dile getirdi.

Özel hayatındaki mütevazı çizgisini koruduğunu da sözlerine ekleyen güzel şarkıcı "İşimi yapıyorum aile hayatımı da yaşıyorum. Kimseden çok farklı bir yaşam sürmüyorum. Çok sıradan çok normal bir hayatım var" diyerek mütevazı yaşam tarzını özetledi. Konser maratonunun hemen ardından yeni şarkılarını da hayranlarıyla buluşturacağının müjdesini veren usta isim gözleri yeniden üzerine çekti.

 

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