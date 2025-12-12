Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Ebru Şancı, Londra'daki pahalılığa dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü manken, 250 gram havyarın 280 bin TL'ye satıldığını paylaşarak "Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür" yorumunu yaptı.

Yayın Tarihi : 12-12-2025 14:31

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve mankenliği bıraktıktan sonra gelinlik sektörüne adım atan Ebru Şancı, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dubai, İngiltere ve Lübnan gibi ülkelerde mağazaları bulunan ve tasarımlarıyla Arap dünyasında adından söz ettiren Şancı, uzun süredir bulunduğu Londra’daki fahiş fiyatları takipçileriyle paylaştı.

Daha Önce Meyve Fiyatlarıyla Gündem Olmuştu

Ebru Şancı, daha önce Londra’da market fiyatlarının yüksekliğini göstererek gündem olmuştu:

  • Bir paket üzümün 3 bin 450 TL,

  • Kavunun 6 bin 700 TL,

  • 28 adet çileğin ise 8 bin 250 TL’ye satıldığını paylaşmıştı.

"Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Şancı, şimdi de lüks bir gıda olan havyarın fiyatını gösterdi. Yaptığı paylaşımda, 250 gram havyarın 280 bin TL’ye satıldığını belirten eski manken, fiyat karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

"Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür."

Ebru Şancı’nın Londra’daki pahalılığa dair yaptığı bu esprili ve dikkat çekici paylaşım, sosyal medyada yine çok konuşuldu.

