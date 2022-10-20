Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş tarafından darp mı edildi?

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasında geçtiğimiz günlerde yaşandığı iddia edilen olay gündem oldu. Ünlü çiftin Emirgan’da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü konuşuluyor.

Milliyet’te yer alan habere göre; Üç yıllık eşi tarafından darp edildiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.



Ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam” dediği öğrenildi.