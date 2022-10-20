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Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş tarafından darp mı edildi?

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliğin ardından 26 Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle evlenmişlerdi. Bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündemi meşgul eden Şallı ile Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları ve ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş tarafından darp mı edildi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2022 11:18

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş arasında geçtiğimiz günlerde yaşandığı iddia edilen olay gündem oldu. Ünlü çiftin Emirgan’da trafikte seyir halindeyken başlayan tartışmasının, fiziksel şiddete dönüştüğü konuşuluyor.



Milliyet’te yer alan habere göre; Üç yıllık eşi tarafından darp edildiği sırada yan araçtaki çiftin otomobilin önünü keserek müdahale etmesiyle araçtan kurtarılan 45 yaşındaki Ebru Şallı, ağlama krizi geçirdi.

Ünlü modeli bir mekana götüren vatandaşlar, ambulans çağırdı. Sağlık kontrolü yapılırken mekana polis memurları çağrıldı. İfadesi alınan Şallı’nın “Şikayetçi değilim. O benim kocam” dediği öğrenildi.

 

 

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