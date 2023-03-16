Ebru Şallı: Dişimi sıka sıka kırdım! Hayattan keyif alamıyorum

Ebru Şallı önceki gün AVM'de görüntülendi. Ünlü model ve sunucu, bir mücevher mağazasına girerek yaklaşık 1 saate yakın orada kaldı.

Bir ara mağazanın kepenkleri kapatılarak muhabirlerin görüntü alması engellendi. Şallı, alışverişini tamamladıktan sonra muhabirlerin “Ebru Hanım çok sıkı pazarlık yapıyorsunuz” diye kendisine takılmasına gülerek karşılık verdi:

“Pazarlık yapmadım, eski bir ürünüm vardı, onu tamir için getirmiştim. Çok eski müşterisiyim buranın, ara ara gelirim.”

"UYKU İLACI OLMADAN UYAMIYORUM"



Şallı, muhabirlerin “İyi gördük sizi” demesi üzerine “İyi değilim aslında, pek keyfimiz yok depremden dolayı. İyi olmaya çalışıyoruz. Hayat devam ediyor, bizler de çalışıp bir şeyler yapacağız ki ayakta durabilelim, daha fazla yardım yapabilelim” diye konuştu.



Depremden çok etkilendiğini dile getiren Şallı sözlerini şöyle sürdürdü:



“3 hafta hiç uyumadım, uyku ilacı almadan da uyuyamıyorum. Pars hastanede tedavi görürken dişimi sıkmaya başlamıştım. Bu yüzden bir dişim kırılmıştı. Depremden sonra yine üzüntü ve stresten dişlerimi sıkmaya başladım. Yine bir dişimi kırdım, büyük bir ameliyat geçirdim. Sinirlerim bozuldu, hayattan keyif alamıyorum, çocuklar söz konusu olunca tahmin edersiniz ki ben hiç dayanamıyorum.”



"ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"



Olası İstanbul depremi hakkında da konuşan ünlü isim, “Bu ara rüyamda hep Deprem oluyor, sürekli bunu görüyorum. Uyuyamama sebeplerimden biri de bu. Zayıf olduğum için kilo vermemem lazım ama bu süreçte 3 kilo verdim. Zor zamanlar geçiriyorum. Allah’tan Bero (Beren Tan) geldi, 10 gündür onunlayım, çok iyi geldi bana” dedi.