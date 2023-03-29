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Ebru Şallı açıkladı! Uğur Akkuş ile boşanıyor mu?

Ekim 2022'de eşinden araçta fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla magazin gündemine gelen Ebru Şallı'nın, 2019 yılında dünyaevine girdiği iş insanı Uğur Akkuş ile yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi. 46 yaşındaki eski manken, boşanma davası olmadığını açıklasa da, sosyal medya paylaşımı ile evlilikte kriz yaşandığı haberini doğruladı.

Ebru Şallı açıkladı! Uğur Akkuş ile boşanıyor mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2023 18:34

Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatıp beraberliklerine bir şans daha veren Ebru şallı ve Uğur Akkuş'un, bu kez fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma noktasına geldiği belirtildi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI!

Evliliğini bitirmek için harekete geçtiği konuşulan Şallı'nın, iş insanı eşi ile olan fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırması ve Uğur Akkuş'u Instagram'da takip etmeyi bırakması dikkat çekti.

"HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN"

Ayrılık iddiası sonrası gözlerin çevrildiği eski mankenden çarpıcı bir açıklama geldi. Henüz boşanma davası açmadığını vurgulayan Ebru Şallı, evliliğinin bitme noktasına geldiği dedidokusunu ise kabul etti:

"Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun."

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