Ebru Şahin’den Sektöre "Reyting" Resti: "Emekler Zayi Oluyor!"

Hercai, Destan ve son olarak dijital projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin, televizyon dünyasının en büyük kanayan yarası olan reyting sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şahin, mevcut düzenin sanatsal üretimi ve sektör çalışanlarının emeğini baltaladığını savundu.





"Reyting Odaklı Sistem Emek Hırsızlığıdır"

Katıldığı bir platformda sektörün dinamiklerini eleştiren Ebru Şahin, dizi sürelerinin uzunluğu ve reyting baskısının yaratıcılığı öldürdüğüne dikkat çekti:

Emek Vurgusu: "Mevcut reyting sistemi yüzünden binlerce insanın gece gündüz verdiği emekler zayi oluyor," diyerek tepkisini dile getirdi.

Yıkıcı Rekabet: Sektördeki rekabetin geliştirici değil, yıkıcı olduğunu belirten Şahin; "Rekabet var ama birbirimizi geliştirici bir rekabetten uzağız" sözleriyle, oyuncuların ve yapımların bu baskı altında ezildiğini ifade etti.

Ebru Şahin’in Başarı Dolu Kariyeri

Açıklamalarıyla gündem yaratan oyuncu, aslında bu sisteme karşı rüştünü ispatlamış isimlerden biri. İşte Ebru Şahin’in hafızalara kazınan projeleri: