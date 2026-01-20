Ebru Şahin’den Sektöre "Reyting" Resti: "Emekler Zayi Oluyor!"

Ebru Şahin'den olay reyting açıklaması! "Emekler zayi oluyor" diyerek televizyon sistemini eleştiren Ebru Şahin'in açıklamaları ve kariyer yolculuğu haberimizde...

Ebru Şahin’den Sektöre
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2026 19:21

Hercai, Destan ve son olarak dijital projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin, televizyon dünyasının en büyük kanayan yarası olan reyting sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şahin, mevcut düzenin sanatsal üretimi ve sektör çalışanlarının emeğini baltaladığını savundu.

"Reyting Odaklı Sistem Emek Hırsızlığıdır"

Katıldığı bir platformda sektörün dinamiklerini eleştiren Ebru Şahin, dizi sürelerinin uzunluğu ve reyting baskısının yaratıcılığı öldürdüğüne dikkat çekti:

  • Emek Vurgusu: "Mevcut reyting sistemi yüzünden binlerce insanın gece gündüz verdiği emekler zayi oluyor," diyerek tepkisini dile getirdi.

  • Yıkıcı Rekabet: Sektördeki rekabetin geliştirici değil, yıkıcı olduğunu belirten Şahin; "Rekabet var ama birbirimizi geliştirici bir rekabetten uzağız" sözleriyle, oyuncuların ve yapımların bu baskı altında ezildiğini ifade etti.

 

Ebru Şahin’in Başarı Dolu Kariyeri

Açıklamalarıyla gündem yaratan oyuncu, aslında bu sisteme karşı rüştünü ispatlamış isimlerden biri. İşte Ebru Şahin’in hafızalara kazınan projeleri:

  • Hercai (Reyyan): Dünya çapında bir şöhret getiren, kariyerinin dönüm noktası.

  • Destan (Akkız): Aksiyon ve dönem dizisindeki yetkinliğini kanıtladığı başrolü.

  • İstanbullu Gelin (Burcu): Televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ilk önemli işi.

  • Kan Parası: Sinemaya adım attığı ilk proje.

Benzer Haberler
Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda! Pınar Altuğ’dan Bebek’te Dev Satış: 108 Milyon TL’lik El Veda!
Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü. Güzelliği Genetikmiş! Sinem Ünsal’ın Annesiyle Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü.
Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu. Maya ve Toprak Kocaman Oldu! Tuba Büyüküstün’ün İkizlerinden 14. Yaş Pozu.
Berkay'dan Tarkan Esprisi Berkay'dan Tarkan Esprisi
'Eşref Rüya'da Kartlar Yeniden Karılıyor: Eşref Tahta Geçiyor, Sırlar Çözülüyor! 'Eşref Rüya'da Kartlar Yeniden Karılıyor: Eşref Tahta Geçiyor, Sırlar Çözülüyor!
"Ölüyorum Sandım!" Hazal Kaya'dan Olay Yaratan Diş Estetiği Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı
  • 20-01-2026 15:31

Veliaht'ın Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Özçivit Ailesi’nde
  • 20-01-2026 09:54

Özçivit Ailesi’nde "Pupi" Heyecanı: Kerem 3 Yaşında!

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!