Ebru Şahin’den Kot Pantolonlu Kombin Paylaşımı Beğeni Topladı

Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı. Kot pantolonlu kombiniyle dikkat çeken güzel oyuncu, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Ebru Şahin’in Kariyeri ve Başarıları

31 yaşındaki Ebru Şahin, bugüne kadar birçok önemli yapımda rol aldı. ‘Kan Parası’, ‘Savaşçı’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Hercai’ ve ‘Gizli Bahçe’ gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra, doğal güzelliği ve güçlü ekran duruşuyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Şahin’in Instagram’da paylaştığı son kareler, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kot pantolon ve salaş üstten oluşan kombini, hem sade hem de modern tarzıyla öne çıktı. Takipçileri, “Her halinle güzelsin”, “Doğallığınla fark yaratıyorsun” ve “Stilin çok hoş” gibi yorumlarla oyuncuya övgüler yağdırdı.

Mutlu Evliliğiyle Gündemde

2022 yılında NBA’de forma giyen Cedi Osman ile nikâh masasına oturan Ebru Şahin, özel hayatıyla da örnek gösterilen isimlerden biri oldu. Çift, hem aşklarıyla hem de kariyerlerindeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Şahin’in son paylaşımı da takipçileri tarafından “mutluluk ve zarafet” dolu bir kare olarak değerlendirildi.