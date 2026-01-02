Ebru Şahin’den Cesaret Şovu: 8 Derecede Deniz Keyfi!

Ebru Şahin 8 derece havada denize girdi! Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den 2026'nın ilk saatlerinde cesur paylaşım: "Profesyonel bir donuş." İşte o görüntüler...

Yayın Tarihi : 02-01-2026 09:59

Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Ebru Şahin, 2026 yılına kelimenin tam anlamıyla "buz gibi" bir başlangıç yaptı. Yeni yılı eşiyle birlikte karşılayan Şahin, soğuk havaya meydan okuduğu anlarla sosyal medyayı salladı.

"Çok Rahat, Çok Profesyonel Bir Donuş"

Ocak ayının dondurucu soğuğuna aldırış etmeyen Ebru Şahin, termometrelerin 8 dereceyi gösterdiği saatlerde kendini serin sulara bıraktı. O anları video kaydına alarak Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, esprili notuyla herkesi güldürdü:

"Çok rahat, çok profesyonel bir donuş..."

Sosyal Medya Bu Cesareti Konuşuyor

Ebru Şahin’in dondurucu suda yüzdüğü görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri; "Ben evde battaniye altında donuyorum, Ebru denize giriyor", "Gerçek bir Amazon kadını" ve "Cedi Osman nerede, o da girdi mi?" şeklinde mesajlar yağdırdı.

Cedi Osman ile Romantik Başlangıç

2026'ya girmeden hemen önce eşi Cedi Osman ile romantik pozlarını da paylaşan Şahin, yeni yılın ilk saatlerinde yaptığı bu "çılgınlık" ile enerjisinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncunun bu cesur hamlesi, "yılın ilk magazin bombası" olarak kayıtlara geçti.

