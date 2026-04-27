Ebru Şahin’den Bebek Müjdesi mi Bekleniyor? Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu

Ebru Şahin'den çocuk sorularına samimi yanıt! Cedi Osman ile evli olan ünlü oyuncu, anne olma planlarına dair konuştu: "Zamana bırakmak gerekiyor."

Yayın Tarihi : 27-04-2026 15:30

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, dört yıl önce hayatını birleştirdiği milli basketbolcu Cedi Osman ile sürdürdüğü mutlu evliliği ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemde hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri olan bebek sahibi olma fikrine dair konuşan Şahin, bu konudaki bakış açısını net bir dille ifade etti. Magazin muhabirlerinin sorularını içtenlikle yanıtlayan oyuncu, çocukları çok sevdiğini ancak bu süreçte aceleci davranmadıklarını belirtti.

"Kısmet İşleri, Zamana Bırakmak Gerekiyor"

Bebek sahibi olma planlarına dair yöneltilen sorulara cevap veren Ebru Şahin, bu durumun planlı bir süreçten ziyade doğal akışında gelişmesi gerektiğine inanıyor:

"Ne zaman olacağını bilemem, kısmet işleri." 

Çocuk Sevgisini Dile Getirdi

Açıklamalarında çocuklara olan düşkünlüğünü gizlemeyen başarılı oyuncu, "Çocukları çok seviyorum ama bizim kendi evladımız ne zaman olur bilemem" diyerek samimi bir itirafta bulundu.  Ebru Şahin’in bu dengeli ve sakin yaklaşımı, hayranları tarafından takdirle karşılandı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, 2022 yılında Makedonya’da gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Aradan geçen dört yıla rağmen birbirlerine olan destekleri ve mutluluklarıyla örnek gösterilen çift, hem Türkiye’deki hem de Amerika’daki yaşantılarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Oyuncunun bu son açıklamaları, sosyal medyada en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.

