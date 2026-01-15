Ebru Şahin’den Alyans Açıklaması: "Sadece Bugün Takmayı Unutmuşum"

Milli basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz akşam Burcu Biricik’in tek kişilik oyunu *'Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan'*ı izlemeye gitti. Gecede parmağındaki alyans eksikliği gözlerden kaçmayan Şahin, konuyla ilgili samimi bir açıklama yaptı.

"Dün Geldiğim İçin Aceleyle Çıktım"

Gupse Özay’ın geçtiğimiz günlerde çok konuşulan "Kocam alyans takmayabilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine kendi parmağına bakan Ebru Şahin, durumu şu sözlerle toparladı:

"Tabii ki takıyoruz, aslında ikimiz de takıyoruz. Sadece bugün takmayı unutmuşum. Dün yurt dışından yeni geldiğim için aceleyle çıktım."

Şahin, eşi Cedi Osman’ın yoğun maç takvimi nedeniyle bu tarz davetlere sık sık tek başına katıldığını da sözlerine ekledi.

Sektöre Eleştiri: "Emek Biraz Boşa Gidiyor"

Oyunculuk sektöründeki yoğun tempoyu ve rekabeti değerlendiren Şahin, çarpıcı bir tespitte bulundu. Yapım sayısının çok fazla olduğunu belirten oyuncu, "Çok fazla yapım var, emek biraz boşa gidiyor gibi... Rekabet var ama birbirimizi geliştirecek bir rekabetten uzak," diyerek sektördeki kalite-nicelik dengesine dikkat çekti.

Tercihi Dijitalden Yana

Projeler konusunda seçici olduğunu belirten ünlü oyuncu, kariyer planlamasıyla ilgili önemli ipuçları verdi: