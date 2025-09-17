Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan yeni romantik paylaşım!

Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, mutlu evliliklerini romantik paylaşımlarla taçlandırmaya devam ediyor. 2022 yılında dünyaevine giren çift, sık sık sosyal medya üzerinden özel anlarını takipçileriyle buluşturuyor. Son olarak Ebru Şahin, milli basketbolcu eşiyle birlikte verdiği aşk dolu kareleri Instagram’da yayımladı.

Mutlu evliliklerini gözler önüne seriyorlar

Uzun süredir aşk yaşayan ve evlilikleriyle örnek gösterilen Ebru Şahin ile Cedi Osman, birlikteliklerini dolu dolu yaşıyor. Çiftin samimi pozları, kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranlarından “Çok güzelsiniz”, “Aşk enerjiniz yansıyor” yorumları geldi.

Cedi Osman’dan romantik doğum günü mesajı

Cedi Osman, geçtiğimiz mayıs ayında 31 yaşına giren Ebru Şahin’in doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı. Ünlü basketbolcu, “Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki seni seviyorum” notuyla yaptığı paylaşımda aşkını bir kez daha ilan etmişti. Bu mesaj çiftin uyumunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

Sosyal medyada büyük ilgi

Instagram’da 4,2 milyon takipçisi bulunan Ebru Şahin, paylaştığı yeni karelerle hayranlarını mest etti. Çiftin romantik pozu, kısa sürede gündeme oturdu. Takipçileri, ikilinin pozitif enerjisini ve uyumunu övgü dolu sözlerle dile getirdi.