Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Romantik Paylaşım

Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ile romantik pozlarını Instagram’da paylaştı. Ünlü oyuncunun İspanyolca notu hayranlarından büyük beğeni topladı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Romantik Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2025 15:54

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, eşi milli basketbolcu Cedi Osman ile birlikte yeni karelerini Instagram hesabından yayınladı. 4,2 milyon takipçisi olan Şahin’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

İspanyolca Notuyla Dikkat Çekti

Kan Parası’, ‘Savaşçı’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Hercai’ ve ‘Gizli Bahçe’ gibi yapımlarda rol alan Ebru Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 2022 yılında Cedi Osman ile evlenen oyuncu, son paylaşımında romantik karelerine İspanyolca şu notu ekledi:
“Telefonum, anı yaşarken koymayı unuttuğum anlarla dolu.”

Aşk Dolu Kareler Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Şahin’in paylaşımı, hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. Romantik pozlarıyla dikkat çeken çift, sosyal medyada yine gündem oldu. Oyuncunun doğal halleri ve içten paylaşımları takipçileri tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı.

Ebru Şahin Letonya’da Eşini Yalnız Bırakmadı

Milli basketbolcu Cedi Osman, EuroBasket 2025 turnuvası kapsamında Letonya’da sahaya çıkmıştı. Şahin, eşi Osman’ı desteklemek için Letonya’ya giderek tribünden takip etmişti. Çiftin bu uyumlu halleri, sosyal medyada sık sık “örnek çift” yorumlarıyla anılıyor.

Benzer Haberler
Ebru Gündeş boşanıyor Ebru Gündeş boşanıyor
Tolga Akış ve Gizem Kaya Evlendi Tolga Akış ve Gizem Kaya Evlendi
Ahu Yağtu’dan Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama Ahu Yağtu’dan Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama
Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi Ozan Güven ile Damla Uğurtürk Aşk İddiasına Yanıt Geldi
İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Dostlarının Nikâh Şahitliğini Yaptı
Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu Ünlü Oyuncudan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım! Direk Dansı Görüntüleri Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor
  • 22-09-2025 12:39

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”
  • 23-09-2025 15:24

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
  • 20-09-2025 19:48

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi

Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi
  • 19-09-2025 10:00

Defne Samyeli Yazdan Kopamadı: Bodrum’da Tatil Keyfi

Kaya Çilingiroğlu, Kendinden 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Bebek’te El Ele
  • 23-09-2025 10:10

Kaya Çilingiroğlu, Kendinden 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Bebek’te El Ele