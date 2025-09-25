Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Romantik Paylaşım

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, eşi milli basketbolcu Cedi Osman ile birlikte yeni karelerini Instagram hesabından yayınladı. 4,2 milyon takipçisi olan Şahin’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

İspanyolca Notuyla Dikkat Çekti

‘Kan Parası’, ‘Savaşçı’, ‘İstanbullu Gelin’, ‘Hercai’ ve ‘Gizli Bahçe’ gibi yapımlarda rol alan Ebru Şahin, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. 2022 yılında Cedi Osman ile evlenen oyuncu, son paylaşımında romantik karelerine İspanyolca şu notu ekledi:

“Telefonum, anı yaşarken koymayı unuttuğum anlarla dolu.”

Aşk Dolu Kareler Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Şahin’in paylaşımı, hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. Romantik pozlarıyla dikkat çeken çift, sosyal medyada yine gündem oldu. Oyuncunun doğal halleri ve içten paylaşımları takipçileri tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı.

Ebru Şahin Letonya’da Eşini Yalnız Bırakmadı

Milli basketbolcu Cedi Osman, EuroBasket 2025 turnuvası kapsamında Letonya’da sahaya çıkmıştı. Şahin, eşi Osman’ı desteklemek için Letonya’ya giderek tribünden takip etmişti. Çiftin bu uyumlu halleri, sosyal medyada sık sık “örnek çift” yorumlarıyla anılıyor.