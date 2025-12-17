Ebru Şahin Sosyal Medyayı Salladı: Ünlü Oyuncunun Son Paylaşımlarına Beğeni Yağdı!

Hercai, İstanbullu Gelin ve son olarak Gizli Bahçe gibi başarılı projelerle tanınan ünlü oyuncu Ebru Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram’da 4,1 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, yayınladığı son karelerle takipçilerinden tam not aldı.

Hem Kariyeri Hem Özel Hayatıyla Gündemde

Kariyerindeki başarısını özel hayatındaki mutluluğuyla taçlandıran Ebru Şahin, 2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. İkilinin birbirine olan aşkı, sosyal medyadaki romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 31. yaşına giren Şahin için eşi Cedi Osman, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim. İyi ki seni seviyorum" notuyla duygusal bir kutlama mesajı yayınlamıştı.

Takipçilerinden Yorum Yağmuru

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Ebru Şahin'in paylaştığı son fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Hayranları, ünlü oyuncunun güzelliğine ve zarif stiline övgüler yağdırdı.