Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Orta Doğu’nun en büyük yıldızlarından Assala ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da unutulmaz bir müzik şölenine imza attı. 15 bin kişinin alanı hıncahınç doldurduğu dev konserde, Gündeş’in sergilediği performans kadar aldığı iddia edilen ücret de gündeme bomba gibi düştü.

Türkçe ve Arapça Düet Rüzgarı

Biletleri günler öncesinden tükenen ve büyük bir merakla beklenen konserde Ebru Gündeş, konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Assala ile sergilediği sahne uyumuyla tam not alan Gündeş, iki dilli performansıyla izleyicileri büyüledi:

Dev Düet: İkili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi.

15 Bin Kişilik Koro: Riyad’daki müzikseverler, 1 saat süren bu tarihi performansı dakikalarca ayakta alkışladı.

Rekor Ücret İddiası: Dakikası Servet Değerinde!

Konserin ardından en çok konuşulan konu, Ebru Gündeş’in bu özel performans için aldığı iddia edilen sahne ücreti oldu. Kulislerde dolaşan iddialara göre; ünlü sanatçının sadece 1 saatlik konuk performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Dudak uçuklatan bu rakamla ilgili sanatçı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, bu ücret Türk sanatçıların yurt dışı konserleri arasındaki en yüksek rakamlardan biri olarak kayıtlara geçti.