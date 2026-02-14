Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!

Ebru Gündeş ve Assala Riyad konserinde neler yaşandı? Ebru Gündeş'in Suudi Arabistan konserinden aldığı 20 milyon TL'lik rekor ücret ve sahne performansının detayları haberimizde...

Ebru Gündeş’ten Riyad Çıkarması: 1 Saatlik Sahneye 20 Milyon TL!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2026 11:20

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Orta Doğu’nun en büyük yıldızlarından Assala ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da unutulmaz bir müzik şölenine imza attı. 15 bin kişinin alanı hıncahınç doldurduğu dev konserde, Gündeş’in sergilediği performans kadar aldığı iddia edilen ücret de gündeme bomba gibi düştü.

Türkçe ve Arapça Düet Rüzgarı

Biletleri günler öncesinden tükenen ve büyük bir merakla beklenen konserde Ebru Gündeş, konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Assala ile sergilediği sahne uyumuyla tam not alan Gündeş, iki dilli performansıyla izleyicileri büyüledi:

  • Dev Düet: İkili, "Gönlümün Efendisi" ve "Aktar" şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi.

  • 15 Bin Kişilik Koro: Riyad’daki müzikseverler, 1 saat süren bu tarihi performansı dakikalarca ayakta alkışladı.

Rekor Ücret İddiası: Dakikası Servet Değerinde!

Konserin ardından en çok konuşulan konu, Ebru Gündeş’in bu özel performans için aldığı iddia edilen sahne ücreti oldu. Kulislerde dolaşan iddialara göre; ünlü sanatçının sadece 1 saatlik konuk performansı karşılığında 20 milyon TL aldığı öne sürüldü.

Dudak uçuklatan bu rakamla ilgili sanatçı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, bu ücret Türk sanatçıların yurt dışı konserleri arasındaki en yüksek rakamlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Benzer Haberler
Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan İtirafı: "Sert Mizaçlı ve Kibir Var"
Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri... Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
Mehmet Ali Erbil’den Mehmet Ali Erbil’den "Enseli" Sevgi Gösterisi: "Beni Böyle Sevmişler"
Pınar Deniz Setlere Dönüyor! Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı Pınar Deniz Setlere Dönüyor! Bölüm Başı Ücreti Dudak Uçuklattı
Demet Akalın’dan Nostalji Rüzgarı: Estetiksiz Hali Gündem Oldu Demet Akalın’dan Nostalji Rüzgarı: Estetiksiz Hali Gündem Oldu
Melis Sezen: Melis Sezen: "Aşk Her Zaman Güzeldir"
ÇOK OKUNANLAR
Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!
  • 12-02-2026 11:33

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Bekarlığa Veda Ediyor: Burak Yörük Evleniyor!

Burcu Özberk Ekranlara Dönüş Tarihini Açıkladı:
  • 07-02-2026 13:30

Burcu Özberk Ekranlara Dönüş Tarihini Açıkladı: "Televizyona İş Yapmayı Çok Özledim"

Beren Saat’ten Radikal Dönüş!
  • 12-02-2026 12:24

Beren Saat’ten Radikal Dönüş! "CapitaliZoo" ile Müzik Dünyasını Salladı.

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...
  • 14-02-2026 11:30

Pelin Akil Sahnelere Dönüyor! İşte Yeni Karakteri...

Serenay Aktaş’tan
  • 10-02-2026 14:33

Serenay Aktaş’tan "Yabancı Sevgili" İsyanı: "Yaş Meselesiydi, Aydınlanalım!"