Ebru Gündeş’ten Nur Yerlitaş Paylaşımı: "Her Zaman Kalbimizdesin"

Ünlü modacı Nur Yerlitaş vefatının 6. yılında Ebru Gündeş ve Bülent Ersoy tarafından anıldı. Diva'nın "Hiç arkadaşım kalmadı" sözleri yürek burktu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2026 16:47

Türk moda dünyasının unutulmaz ismi, "Nurella" lakabıyla gönüllerde taht kuran Nur Yerlitaş, vefatının 6. yıl dönümünde sanat camiası tarafından özlemle anıldı. 27 Nisan 2020 yılında beyin kanseriyle olan mücadelesini kaybeden ünlü modacı için yakın dostları duygusal paylaşımlarda bulundu.

Ebru Gündeş: "Her Zaman Kalbimizdesin"

Nur Yerlitaş’ın tasarımlarını yıllarca sahnelerine taşıyan ünlü sanatçı Ebru Gündeş, kadim dostunu vefat yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından Yerlitaş’ın bir fotoğrafını paylaşan Gündeş, "Her zaman kalbimizdesin" notuyla derin üzüntüsünü ve bitmeyen sevgisini dile getirdi. İkilinin uzun yıllara dayanan iş birliği ve dostluğu, moda ve sanat camiasında her zaman örnek gösterilen bağlardan biriydi.

Bülent Ersoy’dan Yürek Burkan Sözler: "Hiç Arkadaşım Kalmadı"

Nur Yerlitaş’ın en yakın dostlarından biri olan Türk sanat müziğinin "Diva"sı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte modacının adının geçmesiyle duygu dolu anlar yaşadı. Yerlitaş’ın yokluğunu her geçen gün daha derinden hissettiğini belirten Ersoy, yalnızlığını şu sarsıcı sözlerle ifade etti:

"Allah rahmet eylesin, çok özlüyorum. Hiç arkadaşım kalmadı. Musikideki arkadaşlarımdan; Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Ahmet Özhan var... Allah uzun ömür versin."

Moda Dünyasının İkonik İsmiydi

Özgün tarzı, kendine has yorumları ve "İşte Benim Stilim" yarışmasındaki jüri üyeliğiyle fenomenleşen Nur Yerlitaş, sadece bir modacı değil, aynı zamanda ekranların en sevilen renkli karakterlerinden biriydi. Birçok star ismin sahne kostümlerine imza atan Yerlitaş, moda dünyasına kattığı vizyon ve samimiyetiyle hatırlanmaya devam ediyor.

Vefatının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, Nur Yerlitaş’ın bıraktığı boşluk hem podyumlarda hem de dostlarının kalbinde doldurulamıyor.

ÇOK OKUNANLAR
  • 22-04-2026 12:07

  • 24-04-2026 14:06

  • 27-04-2026 10:40

  • 25-04-2026 09:51

  • 27-04-2026 14:15

