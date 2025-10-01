Ebru Gündeş'ten boşanma sonrası yeni imaj

Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşandı. Ünlü şarkıcı yeni tarzıyla hayranlarından tam not aldı, sosyal medyada gündem oldu.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2025 18:00

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile olan evliliğini noktaladı. Şubat 2024’te dünyaevine giren çift, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı boşanma kararı aldı.

Beykoz Adliyesi’nde Boşandılar

Çiftin boşanma davası Beykoz Adliyesi’nde görüldü. Yurt dışında bulunan Gündeş, duruşmaya katılamadı. Ancak tarafların avukatları hazır bulundu. Kısa sürede sonuçlanan dava ile evlilik resmen sona erdi.

Ebru Gündeş’ten Radikal İmaj Değişikliği

Boşanmanın ardından Ebru Gündeş, tarzında dikkat çekici bir değişime gitti. Sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarında gençleşmiş haliyle göze çarpan şarkıcı, hayranlarından tam not aldı.

“Adeta Yeniden Doğmuş”

Ebru Gündeş’in yeni tarzı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, “Adeta yeniden doğmuş” ve “Her zamankinden daha güzel” yorumlarıyla ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.

Şarkıcı, yeni imajıyla birlikte adeta bambaşka bir sayfa açtığını gözler önüne serdi.

