Ebru Gündeş'i görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali...

Ebru Gündeş'in son halini görenler, şarkıcıyı tanımakta zorlandı. 49 yaşındaki sanatçı, estetik operasyonlar sonucunda oldukça değişti ve mimikleri kayboldu. Sosyal medyada, "O eski halinden eser yok şimdi" gibi yorumlar yapılarak bu dönüşüm büyük ilgi uyandırdı.

Ebru Gündeş'i görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-12-2023 09:05

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sahne performanslarına ara vermeden devam ediyor. 49 yaşındaki sanatçı, geçmişte estetik operasyonlardan uzak duran bir profil sergilemişti. Ancak son görüntülerinde, estetiğin belirgin bir şekilde etkisinin hissedildiği gözlemleniyor. Gündeş'in Günay programında sahne alırken yüzüne yapılan çeşitli işlemler ve mimiklerinin kaybolmaya başlaması dikkat çekti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve "O eski halinden eser yok şimdi" gibi yorumlar yapıldı.

 

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