Ebru Gündeş'i görenler gözlerine inanamadı! İşte son hali...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sahne performanslarına ara vermeden devam ediyor. 49 yaşındaki sanatçı, geçmişte estetik operasyonlardan uzak duran bir profil sergilemişti. Ancak son görüntülerinde, estetiğin belirgin bir şekilde etkisinin hissedildiği gözlemleniyor. Gündeş'in Günay programında sahne alırken yüzüne yapılan çeşitli işlemler ve mimiklerinin kaybolmaya başlaması dikkat çekti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve "O eski halinden eser yok şimdi" gibi yorumlar yapıldı.



