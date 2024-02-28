Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte ilk paylaşım...

Dubai'de düzenlenen törenle, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Özdemir evlendi. İşte detaylar...

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte ilk paylaşım...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-02-2024 10:29

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayırdıktan sonra Murat Özdemir ile evlendi. Bu evlilikten Alara adında bir kızı olan Gündeş'in, Murat Özdemir ile nikah masasına oturacağı konuşuluyordu.

Çift, bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi. Nikahlarını Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıyarken, Gündeş'in şahidi iş insanı Faruk Özbek, Özdemir'in şahidi ise Okan Küfeci oldu. Bu evlilik, şarkıcının dördüncü, Özdemir'in ise üçüncü evliliği oldu.

Dubai’de Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş’ten ilk paylaşım geldi.
 



 

Benzer Haberler
Hadise kendisinden 10 yaş küçük iş insanı ile yakalandı! İşte o görüntüler... Hadise kendisinden 10 yaş küçük iş insanı ile yakalandı! İşte o görüntüler...
Gaddar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gaddar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Devlet Destekli 12000 TL Nakit Avans Kampanyası! Devlet Destekli 12000 TL Nakit Avans Kampanyası!
TC Kimlik Son Rakamları 0-8 Arası Olan Herkes İçin Müjdeler Geldi! 23000 TL Ödeme Yapıldı! TC Kimlik Son Rakamları 0-8 Arası Olan Herkes İçin Müjdeler Geldi! 23000 TL Ödeme Yapıldı!
Akbank 10-20-30 Bin TL Kredi Verecek! TC Kimlik İle Sorgulama Ekranı Açıldı! Akbank 10-20-30 Bin TL Kredi Verecek! TC Kimlik İle Sorgulama Ekranı Açıldı!
5 BANKADAN Dev Atak! Bugün Açıklandı, Başvuru Yapacak Olan Kişilere 20.000 TL Belgesiz, Kefilsiz Ödeniyor! 5 BANKADAN Dev Atak! Bugün Açıklandı, Başvuru Yapacak Olan Kişilere 20.000 TL Belgesiz, Kefilsiz Ödeniyor!
ÇOK OKUNANLAR
Cemal Hünal ve Lale Cangal boşandı mı? İlk kez açıkladılar!
  • 22-02-2024 10:42

Cemal Hünal ve Lale Cangal boşandı mı? İlk kez açıkladılar!

Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim
  • 27-02-2024 13:00

Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim

Zeynep Bastık, Güzellik Sırrını Açıkladı: İşte Sırrın Anahtarı!
  • 21-02-2024 16:06

Zeynep Bastık, Güzellik Sırrını Açıkladı: İşte Sırrın Anahtarı!

Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları mest etti!
  • 21-02-2024 16:57

Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları mest etti!

Reynmen, 'Dilber Dansı' yaptı, sosyal medyayı salladı
  • 23-02-2024 12:53

Reynmen, 'Dilber Dansı' yaptı, sosyal medyayı salladı