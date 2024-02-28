Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi! İşte ilk paylaşım...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayırdıktan sonra Murat Özdemir ile evlendi. Bu evlilikten Alara adında bir kızı olan Gündeş'in, Murat Özdemir ile nikah masasına oturacağı konuşuluyordu.

Çift, bugün Dubai Başkonsolosluğu'nda evlendi. Nikahlarını Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıyarken, Gündeş'in şahidi iş insanı Faruk Özbek, Özdemir'in şahidi ise Okan Küfeci oldu. Bu evlilik, şarkıcının dördüncü, Özdemir'in ise üçüncü evliliği oldu.

Dubai’de Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş’ten ilk paylaşım geldi.







