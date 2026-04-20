Ebru Gündeş Sessizliğini Bozdu: Sahneden Gelen Büyük Estetik İtirafı!

Ebru Gündeş konserinde yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını itiraf etti. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, ünlü şarkıcının 20 yaş gençleştiğini söyledi.

Yayın Tarihi : 20-04-2026 09:56

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, İstanbul’da gerçekleştirdiği son konserinde samimi açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. Sahne performansının yanı sıra değişimiyle de dikkat çeken sanatçı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı şapkalı fotoğrafların ardındaki sırrı ilk kez izleyicileriyle paylaştı. 9 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımla merak uyandıran Gündeş, bu sessizliğin nedeninin geçirdiği bir operasyon olduğunu bizzat duyurdu.

Sahneden Estetik İtirafı Geldi

Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Ebru Gündeş, estetik yaptırdığını açık yüreklilikle itiraf etti. Sanatçı, yüzündeki değişimin kaynağını açıklarken yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdığını belirtti. "Sizler için yaptırdım" diyerek hayranlarına seslenen ünlü isim, yeni görüntüsüyle ilgili olarak "Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" sorusunu yöneltti. Gündeş'in bu dürüst ve neşeli tavrı, salondaki dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan’dan Tam Not

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri de ön sıralarda oturan usta isimlerin yorumları oldu. Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, başarılı sanatçının değişimine kayıtsız kalmadı. Gündeş’in gençleşme sorusuna yanıt veren ikili, sanatçının 10 yaş değil, tam 20 yaş daha genç durduğunu ifade ederek iltifatta bulundu. Bu sözler üzerine keyfi iyice yerine gelen ünlü şarkıcı, sahnede şaka yapmaktan da geri durmadı.

Organize İşler İçin Rol Talebi

Usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ı karşısında gören Ebru Gündeş, yeni görüntüsünün verdiği özgüvenle espri dolu bir istekte bulundu. İzleyicilerine seslenen sanatçı, Erdoğan’ın kült haline gelen film serisi için bir talepte bulundu. "Şimdi güzelleştim. Baskı yapın, Yılmaz Erdoğan beni Organize İşler filminde oynatsın" sözleriyle salonda kahkaha dolu anlar yaşattı. Sahnedeki bu eğlenceli diyaloglar, konserin müzikal başarısının yanı sıra magazin dünyasında da uzun süre konuşulacak bir anı olarak kayıtlara geçti.

