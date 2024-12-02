Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliğinde kriz iddiaları: Gerçekler neler?

Bazı kaynaklar, çiftin büyük bir tartışma yaşadığını ve bu kavga sonrasında Ebru Gündeş’in eşyalarını toplayarak Dubai’den İstanbul’a döndüğünü iddia etti. Ayrıca Gündeş’in, eşinin sosyal medya hesabını takibi bırakıp, birlikte oldukları fotoğrafları da kaldırdığı öne sürüldü.

Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ebru Gündeş’in hâlâ Dubai’de olduğu ve eşinin sosyal medya hesabını hiçbir zaman takibe almadığı öğrenildi. Çiftin birlikte oldukları fotoğrafları yalnızca sosyal medyanın "Hikâye" bölümünden paylaştığı da doğrulandı.

Evliliklerindeki kriz iddiaları devam ederken, Gündeş ve Özdemir’in bu zor dönemi aşıp aşamayacağı merak konusu. Eğer iddialar doğru çıkar ve çift yollarını ayırma kararı alırsa, Ebru Gündeş dördüncü evliliğini de sonlandırmış olacak.

Çiftin sevenleri, konuyla ilgili net bir açıklama beklerken, Gündeş ve Özdemir'in evliliklerindeki gelişmeler magazin dünyasında yakından takip ediliyor