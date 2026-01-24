Duygu Sarışın’ın "Bilimsel" Aşkı: Rota Londra!

Duygu Sarışın kiminle aşk yaşıyor? Prof. Dr. Mete Atatüre ile birlikteliği ortaya çıkan Duygu Sarışın Londra yolcusu. "Dönüş biletini almadım" diyen ünlü oyuncunun son hali ve yeni aşkının detayları haberimizde...

Duygu Sarışın’ın
Çağatay Ulusoy ile yaşadığı 7 yıllık ilişkisiyle uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Duygu Sarışın, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim ise bilim dünyasının yıldızlarından biri olan Prof. Dr. Mete Atatüre.

"Dönüş Biletimi Almadım"

Rol aldığı 'Ben Leman' dizisinin final yapmasını fırsat bilen Sarışın, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Sevgilisinin yanına gitmek için hazırlık yapan oyuncu, Londra seyahati hakkında şu ipuçlarını verdi:

  • Aşk Şehri Londra: "İzmir’deydim, yeni geldim. Şimdi Londra’ya gideceğim. Sevgilim orada olduğu için yanına gidiyorum."

  • Süresiz Tatil: "Dönüş biletini henüz almadım" diyen oyuncu, bir süre Londra’da kalacağının sinyalini verdi.

  • Neşesi Yerinde: Alışveriş turu boyunca yüzünden gülücük eksilmeyen Sarışın'ın bu hali, takipçileri tarafından "Aşk yaradı" yorumlarıyla karşılandı.

Prof. Dr. Mete Atatüre Kimdir?

Duygu Sarışın’ın yeni sevgilisi Mete Atatüre, sadece bir isim değil; dünyaca ünlü bir fizikçi.

Mete Atatüre: Cambridge Üniversitesi’nde kuantum fiziği üzerine çalışmalar yürüten ve ışık seviyesini ölçülemez kabul edilen düzeyin altına indirerek (ışığın gürültüsünü ölçme) bilim dünyasında çığır açan bir profesördür.

"Aşk Yaradı" Yorumları Yağıyor

Çağatay Ulusoy ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre sessizliğe gömülen Sarışın'ın, kariyerinde zirve yapmış bir bilim insanıyla birliktelik yaşaması sosyal medyada takdir topladı. Takipçileri, "Duygu'nun vizyonu şahane", "Zeka her zaman en çekici şeydir" gibi yorumlarla çifte destek verdi.

