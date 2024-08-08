Duygu Özaslan'ın lahmacun isyanı: 'Keriz gibi hissediyorum'

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran ve sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen fenomen Duygu Özaslan, bu kez tatil harcamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris’te dünyaevine giren Özaslan, tatil tercihini pahalılığıyla ünlü Bodrum’dan yana kullandı.

Tatil dönüşü Nişantaşı'nda görüntülenen Duygu Özaslan, Bodrum’da yaptığı harcamalarla ilgili bomba bir açıklama yaptı. Bodrum’daki fiyatlar hakkında sorulan soruya yanıt veren Özaslan, bir lahmacuna ödediği parayı dile getirdi. Fenomen, "Bir lahmacuna 1200 TL verdim. Kendimi keriz gibi hissediyorum" dedi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Duygu Özaslan’ın bu açıklaması sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kullanıcının diline düştü. Fenomenin sözlerine gelen yorumlar arasında "E yemeseydin", "Ya zorla mı yedirdiler" ve "Keriz az kalır ya" gibi esprili tepkiler dikkat çekti.