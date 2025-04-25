Düşler Bahçesi (2012) Konusu ve Oyuncuları

Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo), 2012 yapımı, komedi ve dram türündeki bir filmdir. Filmin yönetmenliğini Cameron Crowe üstlenmiştir. Başrollerinde Matt Damon ve Scarlett Johansson yer alırken, filmde Thomas Haden Church, Colin Ford, Maggie Elizabeth Jones, Angus Macfadyen, Elle Fanning ve Patrick Fugit gibi ünlü oyuncular da rol almıştır.

Düşler Bahçesi Konusu

Film, Benjamin Mee adlı bir adamın hikayesini anlatır. Eşini kaybettikten sonra, Benjamin ve iki çocuğu, hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak üzere doğayla iç içe bir yaşam arayışına girerler. Aile, hayallerine uygun bir ev bulur, ancak bu evin eski bir hayvanat bahçesi olduğunu öğrendiklerinde işler bekledikleri gibi gitmez. İlk şaşkınlıklarını atlatan aile, terk edilmiş olan bu hayvanat bahçesini yeniden hayata döndürme kararı alır. Maddi ve manevi birçok zorlukla karşılaşmalarına rağmen, Benjamin ve ailesi, umut ve tutkularıyla hayvanat bahçesini yeniden canlandırmayı başarırlar.

Düşler Bahçesi Oyuncuları

Matt Damon - Benjamin Mee

Scarlett Johansson - Kelly Foster

Thomas Haden Church - Duncan Mee

Colin Ford - Dylan Mee

Maggie Elizabeth Jones - Rosie Mee

Angus Macfadyen - Peter

Elle Fanning - Lily Miska

Patrick Fugit - Robin Jones

Film, Benjamin Mee'nin ailesiyle birlikte verdiği mücadeleyi ve hayallerini gerçekleştirme yolundaki umut dolu serüvenini işler. İzleyiciye duygusal bir yolculuk sunan Düşler Bahçesi, kayıptan yeniden doğuşa doğru atılan adımların gücünü vurgular.