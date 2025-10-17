Dünyaca Ünlü Besteci Fazıl Say ve Flüt Sanatçısı Aslıhan And Evlendi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile sade bir törenle evlendi. Çift, bu mutlu birlikteliği İstanbul'daki evlerinde gerçekleştirdikleri özel bir merasimle resmileştirdi. Fazıl Say ve Aslıhan And, evlilik kararlarını sade bir törenle taçlandırırken, yakın çevreleriyle birlikte büyük bir kutlama için mayıs ayını işaret etti.

Mutluluklarını Takipçileriyle Paylaştılar

Fazıl Say ve Aslıhan And, evliliklerinin hemen ardından sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaptı. Ünlü çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yaptıkları paylaşımda, "Yuvamızı kurduğumuz özel günümüzden… Huzurla, mutlulukla, sevgiyle…" ifadelerine yer verdiler. Bu samimi mesaj, çiftin takipçilerinden büyük ilgi ve tebrik aldı. Say ve And, bu mutluluklarını yakın dostları ve sanatçı arkadaşlarıyla kutlamak için mayıs ayında İstanbul’da küçük bir davet daha düzenleyeceklerini açıkladılar.