'Dünya Varmış' filminin galası yapıldı! İşte galadan özel görüntüler...

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun’nun paylaştığı film denenmemiş konseptiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve birçok türün birleşimden oluşan yapısıyla sinemaya yenilikçi bir yaklaşım sunuyor.

Dünya üzerindeki tüm yaşamın sonunu getirecek olan salgının yayılmasının 12 saat öncesinde başlayan film salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın sığındıkları fütüristik otelde başlarına gelen ilginç olayları komik bir dille aktarıyor.

Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sukan ve yönetmen Ali Adnan Özgür filmin gösterimi öncesinde heyecanlarını dile getirdi.

Engin Altan Düzyatan: Daha önce denenmemiş bir tür denedik o yüzden biz de nasıl bir tepki alacağımızı merak ediyoruz, biz yaptığımız işten çok memnunuz. Hayata dair bir bakışı, kaygısı olan bir taksiciyi canlandırıyorum. Ve bu adam bir şekilde dünyanın sonuna şahit olunacak otelde buluyor kendini. İlk defa komedi deniyorum. Profesyonel hayatımda istediğim tarzda bir komedi gelmemişti ama Dünya Varmış’ın absürt ve durum komedisi olması beni çok etkiledi. Bütün karakterler çok keyifli. Film için Akın Sevgör ile birlikte ‘dünyayı koruyalım’ diye bir müzik yaptık o da ayrıca çok keyifli oldu. Biz sonrasında dijitale satalım diye bir film yapmadık, biz bir beyaz perde filmi yaptık. Bu filmi sinemada izlerseniz zevk alırsınız. O yüzden seyircilere dijitali beklememelerini, sinemada izlemelerini tavsiye ederim.

Sarp Bozkurt: İlk yazdığım sinema filmi olduğu için gelecek tepkileri çok merak ediyorum. Dünyanın sonunun geldiği bir komedi filmi yaptık. Ben her koşulda her zaman gülünmesi gerektiğine inanıyorum, ben öyle yapıyorum.

Ali Adnan Özgür: Melisa Şenolsun filme bir aya bacağını kırdı. Doktoru ‘bir aya yürüyebilir’ dedi. Sonrasında seti biraz erteledik çünkü kendisini çok sevdik ve rolü onun oynamasını istedik. Melisa filmde bastonla oynadı, filmde göreceğiniz durum aslında gerçek (gülüyor).

Filme için ise Dünya Varmış bir gişe filmi. Biz Türkiye’ye yurtdışından yeni bir konsept getirdik, yeni bir iş yaptık. Bunun için çok mutluyum ve başımı yastığa rahat koyacağım. Umarım sinemaya daha fazla yenilik gelir.

Melisa Şenolsun: Tam olarak Adnan hocanın bahsettiği gibi oldu süreç. Burada özel teşekkürlerimi etmek istiyorum tüm ekibe. Set süreci yaklaştığında karşılıklı olarak çok anlayışlı yaklaştık. Sonrasında ben de bastonla oynayabilirim dedim. Şimdi bakınca ne kadar zor bir işi başardığımızı görüyorum, bu bir ekip işi. Gerçekten çok güzel bir anı ve iz bıraktı bende.

Ece Sukan: Set sırasında hep birlikte vakit geçirdiğimiz için çok keyifliydi. Hikaye çok güzel, benim karakterimin adı ‘İz’. Benim için çok hoş bir karakter. Hem çok güçlü hem de kendini sorgulayan biri. Filmde kendi kostümüm için bir katkı sağladım. Salih Balta çok özel bir tasarım, üniforma yaptı. Her şeyiyle harika bir projeydi.

Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Dünya Varmış’ filminde heyecan, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar gelecekten günümüze gelip beyaz perdeye yansıyor.

2029 senesinde geçen Dünya Varmış, tüm insanlık yaşamının sonunu getirecek olan salgının yayılmasından 12 saat öncesinde başlıyor.

Kendilerine "Kadimler" adını veren ve olacakları önceden öngören bir grup, kendi seçtikleri sınırlı sayıda kişinin yaşamlarını sürdürebilecekleri bir sığınak otel inşa eder. Bu sırlarla dolu otelde konaklayanları, heyecan ve gizem dolu sıra dışı günler beklemektedir.

‘Dünya Varmış’ sinemalarda.



Galadan görüntüler: