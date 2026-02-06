Dubai’de Aşk Rüzgarı: Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı’na Pistte Sürpriz Destek!

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı sevgili mi? Oyuncu Cemre Baysel'in Dubai'de yarışacak olan pilot sevgilisi Cem Bölükbaşı'na yaptığı sürpriz ziyaret ve romantik paylaşımlar haberimizde...

Dubai’de Aşk Rüzgarı: Cemre Baysel’den Cem Bölükbaşı’na Pistte Sürpriz Destek!
Yayın Tarihi : 06-02-2026 14:01

Ekranların sevilen oyuncusu Cemre Baysel, başarıdan başarıya koşan milli yarış pilotu sevgilisi Cem Bölükbaşı’nı en önemli yarışlarından birinde yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde kutladığı doğum gününün ardından soluğu Dubai’de alan Baysel, Bölükbaşı’na büyük bir moral kaynağı oldu.

Pistte Romantik Karşılaşma

Asian Le Mans Series kapsamında cumartesi ve pazar günleri Dubai’de piste çıkacak olan Cem Bölükbaşı, sevgilisinin sürpriz ziyaretiyle büyük bir mutluluk yaşadı. Hazırlık sürecinde bir anda karşısında Cemre Baysel’i gören Bölükbaşı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • Sürpriz Kare: Cem Bölükbaşı, sevgilisinin ziyaretini; "Kimler gelmiş de sürpriz yapmış" notuyla paylaşarak kalp emojileriyle aşkını ilan etti.

  • Doğum Günü Kutlaması: Henüz birkaç gün önce Cemre Baysel’in 27. yaş gününü "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, nice birlikte senelere" mesajıyla kutlayan Bölükbaşı’na, Baysel’den en güzel hediye Dubai’de geldi.

Hem Kariyer Hem Aşk

Uzun süredir devam eden birlikteliklerini gözlerden uzak ama bir o kadar da destekleyici yaşayan çift, birbirlerinin kariyer yolculuklarında en büyük destekçi olduklarını bir kez daha kanıtladı. Baysel’in yoğun dizi temposuna rağmen (Güller ve Günahlar) sevgilisinin yarışı için Dubai’ye uçması hayranlarından tam not aldı.

 

