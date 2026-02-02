Dormen Ailesi'nden "Doğum Günü" Eleştirilerine Yanıt: "Babam da Böyle İsterdi"

Türk tiyatrosunun asırlık çınarı Haldun Dormen’in 97 yaşında vefat etmesinin ardından, ailesinin gerçekleştirdiği bir kutlama sosyal medyada tartışma konusu oldu. Usta sanatçının torunu Alya’nın 21. yaş günü karelerine gelen tepkilere, oğlu Ömer Dormen’den sükunet dolu bir açıklama geldi.

Ne Olmuştu?

21 Ocak 2026'da aramızdan ayrılan Haldun Dormen'in gelini, ünlü gazeteci Ayşe Arman, kızı Alya’nın yeni yaşını aile arasında bir pastayla kutladıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bazı takipçiler:

"Acınız ne çabuk geçti?"

"Cenazenin üzerinden çok az zaman geçti, yakışmadı." gibi eleştirilerle aileyi hedef aldı.

Ömer Dormen: "Babam Yas Tutulmasını İstemezdi"

Eleştirilerin odağındaki isimlerden Ömer Dormen, sessizliğini bozarak bir açıklama yayınladı. Babasının yaşam felsefesine vurgu yapan Dormen, şu ifadeleri kullandı:

"Babamın kaybının acısı taze ve her an benimle. Ancak bir baba olarak kızımın doğum gününü görmezden gelemezdim. Babam da zaten hayatın devam etmesini isterdi, böyle bir şeyi asla arzu etmezdi. Sizden de bu hassas dönemde anlayış bekliyoruz."

Haldun Dormen'in Mirası: Sahne ve Yaşam Sevinci

Haldun Dormen, yaşamı boyunca "perde asla kapanmaz" mottosuyla hareket etmiş, en zor zamanlarında bile neşesini ve çalışma azmini kaybetmemiş bir sanatçıydı. Ailesi de bu duruşu sergileyerek, yas tutmanın hayatı durdurmak anlamına gelmediğini vurgulamış oldu.