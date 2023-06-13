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Dönence’nin teaser afişi yayınlandı

Kanal D’nin D Media imzalı yeni dizisi Dönence’nin teaser afişi yayınlandı.

Dönence’nin teaser afişi yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 13-06-2023 16:11

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu yeni dizisi Dönence ekrana gelmek için gün sayıyor.

Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin teaser afişi yayınlandı. Büyük beğeni toplayan afiş sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Dönence, herkesin içini ısıtacak sıcacık hikayesi ile yakında Kanal D’de…

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