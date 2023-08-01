Advert

Dönence'nin setinden eğlenceli kareler...

Kanal D’nin, D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu çok izlenen dizisi Dönence her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Dönence'nin setinden eğlenceli kareler...
Yayın Tarihi : 2023-08-01 21:58

 

Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin çekimleri eğlenceli anlara sahne oluyor. Oyuncuların keyifli anlarının objektife yansıdığı fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi,  Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Berfin Ant, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Dönence, yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de…

Benzer Haberler
Yargı dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi… Yargı dizisi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi…
Arka Sokaklar efsanesi geri dönüyor Arka Sokaklar efsanesi geri dönüyor
Ya Çok Seversen Rusya’da başlıyor… Ya Çok Seversen Rusya’da başlıyor…
Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı sahneler çok konuşulacak... Ya Çok Seversen'de Ateş ve Leyla’nın yakınlaştığı sahneler çok konuşulacak...
Hudutsuz Sevda’nın okuma provasından ilk kareler! Hudutsuz Sevda’nın okuma provasından ilk kareler!
Kader Bağları'nın okuma provası gerçekleşti! Kader Bağları'nın okuma provası gerçekleşti!
ÇOK OKUNANLAR
2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!
  • 28-07-2023 22:29

2 gün içinde Yapı Kredi bankası hesabınız üzerinden başvuru yaparak kredi alın!

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!
  • 29-07-2023 17:55

Benzinde çılgın indirim! Litre başına daha ucuz benzin müjdesi geldi! Vatandaşlar akın etti!

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi
  • 03-08-2023 08:52

SGK, SSK, Tarım, Bağkur'ya en düşük 10.817,44 TL çıplak maaş! TÜİK, intibak ve seyyanen yüzde 63 kök zam tablosu geldi

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı
  • 01-08-2023 19:41

SGK destekli emekli olan vatandaşlara verilecek olan 50.000 TL ödemeler ile ilgili karar açıklandı

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!
  • 01-08-2023 20:01

Kredi ve kredi kartı kullananlara büyük şok! Faizler arşa çıktı! Zor günler geride kaldı, daha zor günler geliyor!