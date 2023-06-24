Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Çekimlerinin İzmir Foça’da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’nin ekrana gelecek olan birinci bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda Gece’nin “Bizimkiler kalıcı ama ben ilk fırsatta geri döneceğim.” cümlesi Gece’nin hayatına dair merak uyandırırken; Cem’in Özgür’e “Sen hem kardeşinin hem de bu çocukların kahramanısın.” demesi ise Özgür’ün Gece ve ailesi ile yaşayacaklarına dair merakı iyice arttırıyor.

İzleyicinin büyük beğenisini kazanan tanıtım gerek içeriği gerekse İzmir Foça görüntüleri ile ekrana gelir gelmez sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Ahmet Varlı, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Alara Bozbey, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

Herkesin içini ısıtacak sıcacık hikayesi ile Dönence 4 Temmuz Salı akşamı Kanal D’de…