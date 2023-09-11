Dönence dizisinde büyük değişiklik

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Dönence, yeni gününde izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

Yaz boyunca seyircinin gözdesi olmaya başaran Dönence, 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren artık her çarşamba yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin oyuncularının setteki neşeli anları objektiflere yansıdı. Kamera arkasına yansıyan eğlenceli görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Berfin Ant Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan dolu yeni bölümü ile 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…