Advert

Dönence dizisinde büyük değişiklik

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence dizisinin günü değişti. Dizi artık Çarşamba günleri ekrana gelecek.

Dönence dizisinde büyük değişiklik
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-09-2023 18:03

Kanal D’nin, yapımcılığını D Media, yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Dönence, yeni gününde izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

Yaz boyunca seyircinin gözdesi olmaya başaran Dönence, 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren artık her çarşamba yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin oyuncularının setteki neşeli anları objektiflere yansıdı. Kamera arkasına yansıyan eğlenceli görüntüler sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Berfin Ant Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dönence heyecan dolu yeni bölümü ile 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

Benzer Haberler
Yasak Elma'nın Yerini Tuttu mu? Bambaşka Biri Dizisi İzlendi mi? Reytingleri, Konusu Yasak Elma'nın Yerini Tuttu mu? Bambaşka Biri Dizisi İzlendi mi? Reytingleri, Konusu
“Kuruluş Osman” dizisinin kadrosuna yeni 2 yeni isim “Kuruluş Osman” dizisinin kadrosuna yeni 2 yeni isim
“Kuruluş Osman” dizisinin kadrosuna yeni 2 yeni isim “Kuruluş Osman” dizisinin kadrosuna yeni 2 yeni isim
Üç Kız Kardeş’in yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı Üç Kız Kardeş’in yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı
Çöp Adam yeni sezona ne zaman başlayacak? Çöp Adam yeni sezona ne zaman başlayacak?
Gönül Dağı yeni sezona zirvede girdi! Gönül Dağı yeni sezona zirvede girdi!
ÇOK OKUNANLAR
Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek
  • 10-09-2023 10:53

Vay ben duymadım bilmiyorum demeyin! 5 gün içinde bankalara başvurmayanın tüm parası silinecek

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!
  • 05-09-2023 08:57

Bu mesleklerde çalışanlara talih kuşu kondu! Senelerce beklemeyin! Hemen erken emekli oluyorsunuz!

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur
  • 05-09-2023 20:27

Renault Clio gel beni al diyor! Renault indirimin hasını yaptı! Sadece bu ay geçerli! Almayan bin pişman olur

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
  • 07-09-2023 23:33

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı
  • 06-09-2023 14:02

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman yeni bir aşka yelken mi açtı? O kare sosyal medyayı salladı