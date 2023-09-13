Dönence Dizisi Hangi Gün? Uyarlama Mı Gerçek Hikayesi Alın Size Farkındalık

Kanal D ekranlarının uzun zamandır reklamları yapılan ve merakla beklenen Dönence dizisi bu akşam 10. bölümü ile seyirci karşısına .çıkacak. Farklı konusu ve başarılı oyuncuların bir araya geldiği Dönence dizisi konusu, Dönence oyuncuları, Dönence nerede çekiliyor? Dönence uyarlama mı? gibi soruların tüm yanıtları sizlerle.Kanl D ekranlarının merakla beklenen dizisi Dönence ile alakalı konusu, oyuncuları gibi tüm detaylar...

İlk baş İsrail'de ödüllü olarak yayın hayatına uzun süre devam eden bir dizinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Dönence dizisi Exceptional dizisinin Türk versiyonu olarak bizlerle birlikte olacak. Farkındalık yaratan senaryosu ve yöresel konulara da el atacak olan Dönence dizisi, kardeşi ile yaşamı arasında kalan bir genç kızın hayatını yansıtılıyor. Gelelim Dönence Dizisi ile alakalı tüm detaylar

DÖNENCE UYARLAMA MI?

İsrail YAPIMI OLAN , orijinal adı “Exceptional” olan dizi, farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa’da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü ALMIŞ BULUNMAKTADIR. Dönence dizisi Exceptional dizisi uyarlaması olarak ekranlarda olmaktadır. Ancak gerçek hikaye değildir.

DÖNENCE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR

Dönence dizisi nerede çekiliyor sorusunun yanında da merakla araştırılmaktadır. Bu akşam 10. bölümle ekranlarda olacak olan Dönence dizisinin çekildiği yeri ülkemizin en güzel tatilci şehri olan İzmir'de gerçekleştirilmektedir .Mekanları arasında yer alan ünlü Foça ilçesinde çekimlere devam etmektedir.

DÖNENCE DİZİSİ KONUSU

Dönence dizisi Konusu ise oldukça dikkat çekmektedir. Dizinin hikayesinde asperger sendromlu bir kardeşi olan Gece isimli bir kızın hayatı anlatılmaktadır. Gece Emir ile birlikte müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak hayalleri ile kardeşi Gülce arasında kalmıştır. Kardeşi için Foça'ya taşınması ile birlikte bütün hayatı altüst olmuştur

DÖNENCE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Kadrosu:

Emre Kınay - Cem

Caner Topçu - Özgür

Sümeyye Aydoğan - Gece

Atakan Hoşgören - Miro

Didem İnselel - Verda

Ogün Kaptanoğlu - Harun

Ülkü Hilal Çiftçi - Gülce

Doğa Karakaş - Rüzgar

Nazlı Çetin - Sera

DÖNENCE DİZİSİNDEKİ LİSE NEREDEDİR

Dönence dizisi 10. bölümünde karşımıza gecenin kardeşinin okuduğu lise olarak çıkan lise yapısı gereği merak edilmektedir Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyaret ettiği İzmir Namık Kemal Lisesi Dönence dizisi ilk bölümünde konuk olarak gidilen lise olarak karşımıza çıkacaktır

DÖNENCE DİZİSİ KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?

Dönence dizisi izleyenler, dizinin kaç bölüm süreceğini sormaktadır. Ancak dizi ile alakalı bi r biçilmiş kaftan bulunmamaktadır. Dönence dizisi reytinglerinin yüksek seyretmesi durumunda sezonlarca devam edebilir