Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu Bodrum Tatilinde Görüntülendi

Ünlü oyuncular Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, yaz tatiline Bodrum’da başladı. İki başarılı isim, Ortakent’te objektiflere yansıdı. Samimi halleri ve doğal görüntüleriyle dikkat çeken oyuncular, tatilin keyfini çıkarıyor.

Ortakent’te Tatil Keyfi

Bodrum’un sevilen noktalarından biri olan Ortakent, bu yaz ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Dolunay Soysert, köpeğiyle birlikte denize girerken görüntülendi. Köpeğiyle denizde keyifli anlar yaşayan Soysert, sıcak yaz günlerinde serinlemenin tadını çıkardı.

Ebru Cündübeyoğlu Serin Sulara Atladı

Kısa bir süre sonra Ebru Cündübeyoğlu, kendini Ege’nin serin sularına bıraktı. Fit görünümü ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, tatil boyunca enerjisini yüksek tutuyor. İkilinin hem deniz hem de güneş keyfi yaptığı anlar, çevredeki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi.

Sosyal Medyada İlgi Görüyor

Bodrum tatillerinden kareler paylaşan Dolunay Soysert ve Ebru Cündübeyoğlu, hayranlarından yoğun ilgi görüyor. Takipçileri, “Doğal güzelliğinizle büyülüyorsunuz” ve “Gerçek dostluk” gibi yorumlar yaparak oyuncuların tatil pozlarına beğeni yağıyor.

Tatilin Keyfini Çıkarıyorlar

Başarılı projelerde yer alan iki oyuncu, yoğun iş temposunun ardından Bodrum’un huzurlu atmosferinde enerji topluyor. Hem deniz hem de güneşin tadını doyasıya çıkaran Soysert ve Cündübeyoğlu, tatil sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı.