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Dolar/TL kurunda tarihi zirve: Piyasalar ABD istihdam verisine kilitlendi

Türkiye piyasaları kapalıyken Dolar/TL kuru, tarihi zirve olarak bilinen 26,60 TL seviyesine ulaştı. ABD istihdam verilerinin açıklanacağı bu dönemde, piyasaların tansiyonu yüksek.

Dolar/TL kurunda tarihi zirve: Piyasalar ABD istihdam verisine kilitlendi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 12:01

ABD istihdam verisi öncesi Dolar faiz görünümü belirsizleşirken, Dolar/TL kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde 26,70 TL'ye ulaşarak tarihi bir zirve kaydetti.

Piyasa Gözünü ABD Verilerine Çevirdi

Türkmen/Abdallık kültürünün son temsilcisi olan Neşet Ertaş'ın vefatının 11. yılında, Kocaelililer için düzenlenen anma programı büyük ilgi gördü. Bu özel etkinlikte, “Bozkırın Tezenesi” olarak anılan sanatçının en sevilen türküleri yeniden yorumlandı.

ABD'nin, yılın en önemli ekonomik göstergelerinden biri olarak kabul edilen tarım dışı istihdam verisi, Federal Rezerv'in (Fed) faiz politikalarını belirlemede kritik bir öneme sahip. Piyasalar, bu verinin doların değerini etkileyip etkilemeyeceğini yakından takip ediyor. Özellikle son dönemde doların küresel piyasalarda 12 hafta üst üste değer kazanması, Dolar/TL'nin haftayı rekor seviyede tamamlayacağı beklentisini güçlendiriyor.

Doların Yolculuğu ve Etki Alanları

Dolar endeksi, beklenen istihdam verisi öncesinde 106,4 seviyelerinde dengede kaldı. Eğer ekonominin Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla daha az iş eklemesi söz konusu olursa, bu durumun doların değerinde bir zayıflamaya neden olabileceği düşünülüyor. Ancak, son iki işlem gününde yüzde 1 değer kaybı yaşayan doların, on ayın zirvesinden geri çekilmesi piyasaları rahatlattı.

Yapılan açıklamalarda, Fed'in faiz artırım kararını gözden geçirebileceği belirtildi. Bu da doların değerinde olası bir değişikliği gündeme getirebilir. Ayrıca, dolar endeksinin düşüş göstermesiyle ABD tahvilleri de gerilemeye başladı.

Dolar/TL'de Göz Kamaştıran Yükseliş

Dolar/TL, aylık bazda yüzde 3'lük bir yükseliş kaydederek 27,70 seviyelerini gördü. Kapalıçarşı'da ise alış fiyatı 27,57 TL olarak gözlemlendi. Bu seviye, Dolar/TL'nin tarihindeki en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Yapı Kredi'nin günlük bültenine göre; Fed toplantısının ardından risk iştahının negatif yönde etkilendiği, deflasyon endişeleriyle petrolde yaşanan düşüşlerin etkisiyle dolar endeksinde son iki günde kar satışları yaşandığı belirtildi. Buna ek olarak, yapılan açıklamada kurun ılımlı yukarı eğilimini koruduğuna dikkat çekildi ve teknik seviyeler için 27,30 ile 28,50 bandının takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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